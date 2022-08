House of the dragon, audiență record pentru primul episod lansat. Cât de mulți oameni l-au vizionat

9,986 milioane de spectatori a avut primul episod din House of the Dragon în Statele Unite la debut, ceea ce-l face să devină automat cea mai mare premieră din istoria reţelei.

House of the Dragon, audiență record pentru primul episod lansat până în prezent

Conform news.ro, serialele difuzate în ziua şi la ora la care a debutat House of the Dragon aveau, în mod normal, doar 20%-40% din audienţa acestuia.

House of the Dragon are parte de un debut cu mai mulţi spectatori decât Game of Thrones, însă, este încă departe de nivelul maxim atins de acesta - peste 19 milioane de spectatori pentru ultimul episod.

Apropierea noului serial a atras după ea şi creşterea cifrelor pentru Game of Thrones în ultimele săptămâni. Disponibil acum în 4K, Game of Thrones a avut în luna august cu 90% mai mulţi spectatori decât în iulie.

Premiera noului serial nu a fost lipsită de probleme. Unii dintre abonaţi, în special cei care folosesc dispozitivele Fire TV pentru streaming, nu au putut urmări în condiţii normale primul episod.

Din septembrie, House of the Dragon va avea concurenţă pe nişa sa. Pe o altă platformă de streaming se va lansa pe 2 septembrie serialul Lord of the Rings: The Rings of Power.

Despre ce este noul serial „House of the Dragon” care face parte din lumea „Game of Thrones”

Captivanta poveste care are la bază volumul „Fire & Blood”/ „Foc şi sânge”, semnat de George R.R. Martin, se petrece cu 200 de ani înainte de întâmplările din „Game of Thrones/ Urzeala tronurilor” şi ne duce în extraordinara lume din Westeros, explorând istoria Casei Targaryen. Rivalităţi, gelozie, dorinţă, lupte pentru putere şi trădări îi vor despărţi pe membrii familiei şi vor ameninţa să distrugă o dinastie care a condus cu putere absolută timp de un secol.

Ryan J. Condal, co-creator al serialului, descrie House of the Dragon ca fiind o „dramă complexă, shakespeariană, de familie” şi adaugă: „Game of Thrones era o poveste despre familii multiple care se războiesc din cauza unor idei precum justiţie şi decenţă. Existau crime şi trădări şi toate aceste lucruri există şi aici, dar povestea de faţă este despre dizolvarea unei singure familii, iar acea familie se întâmplă să fie cea mai puternică din istoria Westerosului”.

Miguel Sapochnik, co-creator al serialului, care a şi regizat câteva episoade ale primului sezon, completează: „Povestea noastră începe cu membrii familiei Targaryen într-o zonă de siguranţă şi încredere, pentru că ei au dragonii – ei au armele de distrugere în masă – şi, atât timp cât îi au, e greu să-ţi imaginezi că cineva le-ar putea contesta puterea. Ei ştiu lucrul ăsta, dar această aroganţă ar putea duce la declinul lor”.

George R. R. Martin şi Ryan Condal sunt co-creatorii primului sezon care are 10 episoade. Miguel Sapochnik şi Ryan Condal sunt coordonatorii serialului, dar şi producători executivi alături de George R. R. Martin, Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis şi Ron Schmidt.

