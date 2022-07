Începând de azi, 1 iulie, în cinematografe: Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric

Mai mult, spectatorii se vor putea întâlni cu regizorul și parte din echipa filmului la proiecțiile speciale din:

Oradea – vineri, 1 iulie, ora 18:00 la Cinema Palace,

Arad – vineri, 1 iulie, ora 21:00 la Cinema Arta,

Timișoara – sâmbătă, 2 iulie, ora 19:30 la Cinema City Shopping City,

Brașov – vineri, 8 iulie, ora 19:30 la Cinema City AFI, urmând să mai fie anunțate altele și în alte orașe.

“Un film fascinant despre suferință și sens” (Cineuropa), Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric | Snowing Darkness relatează întâmplările prin care trece Teo, un regizor care repetă cu actorii pentru un nou proiect. Subiectul, autobiografic, este derutant încă de la început: frământările unui regizor care pune în scenă o piesă de teatru despre drama pe care o trăiește după moartea fetiței lui, în urma unei boli incurabile.

Pe măsură ce înaintează, povestea compusă din cinci variante de lucru, în care singurele personaje constante sunt el, soția și fetița lor, scoate la suprafață episoade incerte, la limita dintre viață și ficțiune, accentuând dilemele. Frământările apar la fiecare secvență din viața camuflată fie în piesa de teatru, fie în filmul care pare să nu aibă început și sfârșit ori în detaliile cotidiene care uneori o fac când ambiguă, când comic-absurdă, când insuportabilă.

Filmul este cel de-al treilea lungmetraj al regizorului, cunoscut publicului pentru: Ultima zi, lansat în 2016 și Visul lui Adalbert în 2011, dar și pentru îndrăgitul serial de televiziune Las Fierbinți pe care îl co-regizează.

Din distribuța filmului produs de Mandragora fac parte actorii: Bogdan Dumitrache, Anca Androne, Luiza Gherghinescu, Gheorghe Ifrim, Rolando Matsangos și Silvana Mihai iar scenariul este semnat de Gabriel de Achim și Cosmin Manolache. Adrian Iurchevici este directorul de imagine, muzica originală a filmului a fost compusă de Vlaicu Golcea, iar producătorii filmului sunt Anca Puiu și Smaranda Zărnoianu.

Informațiile legate de program și viitoarele evenimente vor fi publicate pe Facebook.

Filmul a avut premiera mondială în selecția competițională Rebels With A Cause din cadrul celei de-a 25-a ediție a PÖFF - Tallinn Black Nights Film Festival 2021 și este realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Dacin Sara și al Societății Române de Televiziune.

Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric este produs de Mandragora și distribuit în România de Iadasarecasa și va putea fi văzut de spectatorii din întreaga țară începând de vineri.

