METALLICA și ROGER WATERS la Happy Cinema în Octombrie

În luna Octombrie, Happy Cinema prezintă difuzarea a două concerte de excepție ale unora dintre cei mai mari artiști ai muzicii rock – Metallica și Roger Waters.

Pe 2 și 6 Octombrie, vino să îl vezi pe marele ecran pe Roger Waters, co-fondator, forţa creatoare şi compozitorul din spatele Pink Floyd în mult așteptatul său film: US+THEM. Filmat la Amsterdam în cadrul turneului Us + Them din 2017-2018, concertul conţine melodii din albumele sale legendare Pink Floyd, precum şi de pe cel mai recent album solo “Is This The Life We Really Want?”.

Trailer: https://youtu.be/v_21ZP8m1U4

Iar din 9 Octombrie, Metallica și San Francisco Symphony se reunesc pentru a sărbători douăzeci de ani de la show-ul S&M (Symphony & Metallica).

METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M² este înregistrat anul acesta la Chase Center în San Francisco și reprezintă primul spectacol live S&M din ultimele două decenii.

Trailer: https://youtu.be/WS7hLxVDCFU

Ambele spectacole vor putea fi urmărite în toată rețeaua Happy Cinema: la București în Liberty Center, Buzău în Galleria Mall, Focșani în Focșani Mall și în Alexandria în Winmarkt.

Bilete: www.happycinema.ro

Postare Facebook Antena Play cu link catre: www.happycinema.ro și ilustrată cu imaginea din folder

METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M² la Happy Cinema!

Din 9 Octombrie, Happy Cinema difuzează concertul aniversar METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M². Spectacolul este înregistrat anul acesta la Chase Center în San Francisco și reprezintă primul spectacol live S&M din ultimele două decenii.

Bilete: www.happycinema.ro