Milos Forman, regizorul capodoperei "Zbor deasupra unui cuib de cuci", legenda cinematografiei mondiale. Și-a pierdut mama la  Auschwitz și, la 16 ani, a aflat că este fiul unui supraviețuitor al Holocaustului

Regizorul de origine cehă, Milos Forman, a decedat la vârsta de 86 de ani.

"A murit în pace, înconjurat de familie şi de cei dragi", a declarat soţia regizorului, Martina, citată de agenţia de presă cehă CTK.

Milos Forman s-a născut la 18 februarie 1932 în Cehoslovacia şi a primit de două ori Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, în 1976 pentru "One flew over the cuckoo's nest (Zbor deasupra unui cuib de cuci)" şi în 1984 pentru "Amadeus".

Tatăl regizorului, Rudolf, a fost arestat pentru distribuirea de cărți interzise și a murit la Buchenwald în 1944. Mama lui Forman a murit la Auschwitz în 1943. Forman nu a înțeles pe deplin ce s-a întâmplat cu ei, până la vârsta de 16 ani, când a văzut imagini din lagărele de concentrare.

Milos a trăit cu rudele mamei sale în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și a aflat mai târziu că tatăl său biologic a fost, de fapt, un arhitect evreu, Otto Kohn, ce a supraviețuit Holocaustului.

Forman a fost unul dintre cei mai importanți regizori ai Noului Val Cehoslovac. Filmul "Balul pompierilor" (1967), o reprezentare naturalistă a unui eveniment social nereușit dintr-un oraș de provincie, a fost văzut atât de criticii de film, cât și de autoritățile din Cehoslovacia ca o satiră la adresa comunismului est-european, determinând interzicerea lui timp de mai mulți ani, în țara de origine a lui Forman.

După ce Forman a părăsit Cehoslovacia, două dintre filmele sale, "Zbor deasupra unui cuib de cuci" și "Amadeus", i-au adus un renume deosebit,

"One Flew Over The Cuckoo's Nest (Zbor deasupra unui cuib de cuci)", ecranizarea romanului cu același nume de Ken Kesey, este un film despre revolta interioră a omului liber împotriva sistemului totalitar. Filmul a fost primit foarte bine atât de critici, cât și de public, mai târziu devenind un cult film.

Multă lume l-a considerat o capodoperă a cinematografiei americane, fiind răsplătit cu 6 premii și 4 nominalizări Oscar( inclusiv Premiul pentru Cel mai bun regizor pentru Milos Forman), 6 premii Globul de Aur, 6 premii și 4 nominalizări BAFTA și alte 16 premii și 7 nominalizări.

One Flew Over The Cuckoo's Nesta fost singurul film, după It Happened One Night(1934), care a câștigat Oscarul pentru cele mai importante 5 nominalizări ( Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol părincipal, Cea mai bună actriță în rol principal, Cea mai bună scenagrafie), performanță atinsă doar de The Silence Of The Lambs, în 1991.

Filmul l-a propulsat pe Forman în rândul celor mai apreciați regizori de la Hollywood și i-a adus celebritatea mondială. Milos Forman mai este cunoscut pentru musicalul rock „Hair“ (1979), „Ragtime“ (1981) şi „The People vs Larry Flint“ (1996).

A fost căsătorit de trei ori, ultima dată în 1999, are doi băieți din a doua căsnicie și încă doi din cea de-a treia. Pe cei doi baieți din a treia căsnicie îi cheamă Andy și Jim, în onoarea lui Andy Kaufman și Jim Carrey.