O legendă şi o muzică nemuritoare! Freddie Mercury, readus la viaţă de Rami Malek în "Bohemian Rhapsody". Primul TRAILER al filmului dedicat trupei QUEEN a fost lansat

Primul trailer al filmului biografic „Bohemian Rhapsody” a fost lansat, luni, videoclipul dezvăluind o dezbatere legată de lansarea melodiei omonime a trupei Queen, managerul acesteia contestând durata de şase minute a piesei, scrie bbc.com.

În trailer apare Rami Malek, care îl interpretează pe Freddie Mercury, acesta reacţionând la contestarea duratei melodiei „Bohemian Rhapsody”. „Îţi compătimesc soţia dacă tu crezi că şase minute înseamnă o eternitate”, îi spune artistul managerului trupei.

Trailerul mai conţine şi o scurtă scenă cu un conflict în studioul de înregistrări.

Filmul este regizat de Dexter Fletcher, care l-a înlocuit pe cineastul Bryan Singer după ce acesta a fost concediat. Fletcher a fost angajat anterior să regizeze filmul, dar s-a retras în 2014 din proiect. Deadline a scris atunci că motivul pentru care cineastul a renunţat la această peliculă a fost apariţia unor „diferenţe creative” cu producătorii.

Ulterior, Twentieth Century Fox a anunţat că Bryan Singer nu mai este regizorul acestui film, în timp ce o sursă a declarat pentru BBC că principalul motiv pentru concedierea cineastului este „comportamentul său inconstabt pe platourile de filmare”. Pe de altă parte, Bryan Singer - care a regizat „The Usual Suspects”, patru filme din franciza „X-Men” şi „Superman Returns” - a spus că a fost concediat în timp ce era bolnav, studioul refuzând să îl susţină în această perioadă. Potrivit The Hollywood Reporter, Singer a avut un conflict cu actorul Rami Malek şi nu s-a prezentat la filmări de mai multe ori.

Din distribuţie mai fac parte Gwilym Lee, în rolul lui Brian May, Ben Hardy, în rolul lui Roger Taylor, şi Joseph Mazzello, în rolul lui John Deacon. Între alţi actori care apar în film se numără Mike Myers, Allen Leech, cunoscut din serialul „Downton Abbey”, şi Aidan Gillen, cunoscut din „Game of Thrones”.

Filmul ar urma să aibă premiera în România pe 2 noiembrie , potrivit cinemagia.ro.

Formaţia Queen a fost înfiinţată în 1970, la Londra. Trupa a cunoscut succesul în formula Freddie Mercury (voce, pian, chitară), Brian May (chitară, voce), John Deacon (bas) şi Roger Taylor (tobe, voce). După moartea lui Freddie Mercury, pe 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani, din cauza SIDA, basistul John Deacon a decis să se retragă din muzică, iar Brian May şi Roger Taylor au continuat să cânte solo, dar şi sub numele Queen, cu diferiţi solişti. În perioada 2004 - 2009, vocalistul formaţiei a fost Paul Rodgers. Din 2011, formaţia britanică a început o colaborare cu solistul american Adam Lambert.

Cu 15 albume de studio, trupa Queen a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, în 2001, şi primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, în 2002. Doi ani mai târziu, Queen a fost inclusă în UK Hall of Fame. Albumele formaţiei au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de exemplare în întreaga lume.