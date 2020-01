Oscar 2020 – Joaquin Phoenix şi Leonardo DiCaprio, între nominalizaţii categoriei „cel mai bun actor în rol principal”

La categoria „cel mai bun actor în rol principal” au fost selectaţi: Antonio Banderas („Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time... in Hollywood”), Adam Driver („Marriage Story”), Joaquin Phoenix („Joker”) şi Jonathan Pryce („The Two Popes”).

În 2019, trofeul Oscar la această categorie a fost obţinut de Ramy Malek, pentru rolul din „Bohemian Rhapsody”.

Nominalizările pentru cele 24 de categorii de la premiile Oscar 2020 au fost anunţate prin intermediul unui streaming video.

Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie, la Los Angeles.