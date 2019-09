Penélope Cruz, despre Cuba şi extremism: În 2019, oamenii ar trebui să se simtă liberi să vorbească

Actriţa Penélope Cruz, aflată la Festivalul de la Veneţia alături de echipa celui mai nou film în care joacă, „Wasp Network”, regizat de Olivier Assayas, inclus în competiţie, a vorbit despre lipsa de libertate în Cuba şi a respins toate ideologiile extreme.

Cruz interpretează în filmul francezului Assayas rolul soţiei unuia dintre cei cinci spioni cubanezi arestaţi şi condamnaţi la închisoare în 1990, în Statele Unite.

În timpul filmărilor în Cuba, a povestit ea duminică, a simţit lipsa de libertate din ţara caraibiană şi a subliniat că respinge „toate ideologiile extreme”, scrie La Vanguardia.

Pe străzile din Havana, Cruz a pus numeroase întrebări oamenilor despre situaţia din ţară. „Cuba este un loc de care te îndrăgosteşti, pentru modestia şi sufletele minunate ale oamenilor”.

Însă cubanezii au fost evazivi în răspunsurile oferite actriţei spaniole. „Era foarte dificil să obţii informaţii concrete. Era complicat pentru ei să împărtăşească cu tine ceea ce simţeau realmente, atât legat de cele mai recente schimbări, cât şi despre cele întâmplate în ultimele decenii. Nu am remarcat o libertate atunci când am vorbit cu ei şi asta, da, te nelinişteşte. Pentru că în plin an 2019 lumea ar trebui să se simtă liberă să vorbească”.

Despre personajul ei, Olga Salanueva, soţia unuia dintre spionii numiţi în SUA „Miami five”, iar în Cuba „los cinco héroes” (cei cinci eroi, n.r.), ea a spus: „Nu mă indentific cu totul cu acest personaj. Este foarte extremist, iar eu niciodată nu am fost de acord cu extremele. Pentru că, de la un capăt la altul, pot fi periculoase”.

Deşi nu poate justifica acţiunile celor cinci spioni şi ale anturajului lor, îi poate înţelege foarte bine, a adăugat ea.

Din distribuţia filmului mai fac parte Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas şi Leonardo Sbaraglia.

Cea de-a 76-a ediţie a Festivalului se Film de la Veneţia se va încheia sâmbătă, când vor fi acordate premiile.

