Premiile Sindicatului actorilor americani 2020 - Leonardo DiCaprio şi Taron Egerton, Charlize Theron şi Michael Douglas, între nominalizaţi

CINEMA

Cea mai bună distribuţie: “Bombshell”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Once Upon a Time in Hollywood” şi “Parasite”.

Cel mai bun actor în rol principal: Christian Bale (“Ford v Ferrari”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”), Adam Driver (“Marriage Story”), Taron Egerton (”Rocketman”) şi Joaquin Phoenix (“Joker”).

Cea mai bună actriţă în rol principal: Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Lupita Nyong’o (“Us”), Charlize Theron (“Bombshell”) şi Renée Zellweger (“Judy”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Jamie Foxx (“Just Mercy”), Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”), Al Pacino (“The Irishman”), Joe Pesci (“The Irishman”) şi Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”).