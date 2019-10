Regizorul Cristi Puiu va fi preşedintele Festivalului de Film Documentar de la Ji.hlava 2019

Marele premiu al competiţiei principale Opus Bonum a celei de-a 23-a ediţii a Festivalului de Film Documentar de la Ji.hlava (24-29 octombrie), Cehia, va fi decis de singurul jurat, regizorul şi scenaristul român Cristi Puiu, figură proeminentă a noului val al cinematografiei din România, potrivit Variety.

Regizorul român va juriza nouă producţii din Franţa, Marea Britanie, India, Madagascar şi Palestina. Documentarele, variate, abordează probleme legate de rasism, dezastre din mediul înconjurător, precum şi poveşti personale ale soldaţilor, reformatori şi lideri politici.

Cristi Puiu va susţine în cadrul evenimentului un masterclass cu tema "Authenticity in fiction film/ Can fiction be more trustworthy than documentary?" în data de 26 octombrie, ora 16.00.

Tot în cadrul festivalului va avea loc o proiecţie specială a filmului "Moartea domnului Lazarescu", în regia lui Cristi Puiu (Premiul „Un certain regard” la Festivalul de la Cannes 2006, Premiul special al juriului la Festivalul internaţional al filmului de la Chicago 2006).

Între juraţii festivalului, care este structurat pe şapte secţiuni, se numără: regizorul sârb Srdan Keca; profesorul de la Universitatea din Pennsylvania Timothy Corrigan; Emilie Bujes, director artistic al festivalului Visions du Reel din Elveţia; poeta din Bulgaria Kapka Kassabova; şi Alessandro Stellino, director artistic al festivalului IsREAL din Italia.

Filmul "Wishing You the Same", de Arnaud de Mezamat, este o adaptare a romanului cult "Europeana", de Patrik Ourednik, publicat în 2001 şi tradus în 36 de limbi.

O producţie din Cehia în secţiunea principală este "Kiruna - A Brand New World", de Greta Stocklassa, "o reprezentare aproape apocaliptică a unei zone înghiţită literalmente de industria minieră", potrivit regizorilor, care a fost filmat în oraşul suedez Kiruna.

Ji.hlava IDFF prezintă anul acesta 277 de filme.

În cele şapte secţiuni ale competiţiei spectatorii pot urmări filme ale unor producători debutanţi sau ale unor producători renumiţi, ocazie cu care se explorează diversitatea documentarului contemporan şi a cinematografiei experimentale, mai ales din Europa Centrală şi de Est.

