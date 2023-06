Serialul Secret Obsession, exclusiv în AntenaPLAY

Alexandra Jiménez, actrita de origine spaniolă cu 5 premii câştigate la festivalurile de film şi peste 12 nominalizări, joacă rolul lui Inés, iar Fernando Líndez îi dă viață lui Hugo.

Ele sunt personajele principale din acest serial care se desfășoară pe parcursul a opt episoade.

În timp ce stârnește spectatorul la reflecție și îl face să participe la relația dintre Inés și Hugo, Secret Obsession se adâncește în misterele comportamentului uman prin povestea protagonistei, o femeie marcată de complexe și frustrări acumulate în copilăria ei, căsnicia și maternitatea ei.

Aurora Guerra, autoarea serialului, a declarat pentru Mediaset.es: "Secret Obsession ne obligă să privim unde preferăm să nu o facem. Pentru a înțelege unul dintre motivele serialului, propun spectatorilor jocul schimbării genului protagoniștilor. Astfel, ar fi povestea unui bărbat de patruzeci de ani, disprețuit de soție și fiica sa, afectat de recenta pierdere a unui fiu, fără speranță... Când întâlnește o adolescentă care îi salvează viața. Fizic și emoțional, cu lumina, bucuria si pasiunea ei. Iar bărbatul ajunge să se îndrăgostească nebunește de tânără. Sună cunoscut, nu? Am putut să-l vedem în nenumărate filme ale unor autori renumiți, de la Woody Allen la Sam Mendes sau Stanley Kubrick. În intriga serialului, Inés, protagonista serialului, este cea care îndrăznește să treacă bariera convențiilor, chiar și a legii, din dragoste. O iubire incapabilă de a fi satisfăcută pentru că vine din lipsa iubirii însăși. Secret Obsession ne obligă să privim unde preferăm să nu o facem; ne face să luăm parte și să judecăm. Stabiliți dacă ceea ce vedem poate fi numit sau nu iubire. Și ne determină să reflectăm dacă acest concept frumos poate fi uneori declanșatorul celor mai mari tragedii. Despre asta este acest serial: cum o persoană obișnuită își poate transforma lipsurile în dorințe, frustrările în dragoste și sentimentele în obsesii”, a declarat Aurora Guerra, autoarea serialului.

Citește și: AntenaPLAY lansează în premieră în Romania serialul Secret Obsession. Pelicula spune povestea unei iubiri interzise

Serialul poate fi urmărit exclusiv în AntenaPLAY, începand cu data de 1 iunie

Pentru iubitorii de seriale, în AntenaPLAY ai sezoanele integrale din cele mai vizionate seriale: Hotel Portofino, Makari, Prison Island, No Boundary. Un alt super serial ce poate fi urmărit în AntenaPLAY este O poveste cu zâne. Serialul turcesc este o poveste drama romance lansată în 2022, care a câștigat popularitate imediat după lansare și a primit recenzii bune din partea telespectatorilor. Alte seriale care vor intra în curând în AntenaPLAY sunt: The Road- The Tragedy of One, A Piece of Your Mind, Hotel Portofino sezon 2, Makari sezon 2, Forgive me God, Disappeared, State secrets si multe alte titluri. Toate serialele pot fi urmărite în categoria Seriale din AntenaPLAY.

Despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților canale LIVE pentru competitii sportive, canale live exclusive si canale live pentru posturile TV ale Antenei TV Group, emisiuni TV în ediții integrale, conținut exclusiv și producții originale, zeci de filme românești premiate la cele mai importante festivaluri internaționale, competiții sportive, LIVE exclusiv, pentru toți iubitorii sportului, animații pentru cei mici și știri de ultima oră. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Citește și: Loredana se întoarce la una dintre pasiunile ei, actoria. Artista va juca în serialul Lasă-mă, îmi place! Camera 609

Lucrurile se complică pentru protagonista Zeynep în episoadele noi ▶ Vezi O poveste cu zâne în AntenaPLAY