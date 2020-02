Sosirea vedetelor pe covorul roşu la premiile Oscar 2020, în direct la postul de televiziune E!

Ryan Seacrest şi Giuliana Rancic vor prezenta în direct nominalizaţii la premiile Oscar.

Evenimentele vor fi dezbătute şi în emisiunile difuzate din New York "E! News" şi "Pop of the Morning", urmată de "Daily Pop" şi "Nightly Pop".

E! va prezenta evenimentele pe multiple platforme, în mediul digital şi pe reţelele de socializare.

Luni, de la ora 2.30, telespectatorii vor putea vedea pe E! cele mai spectaculoase ţinute de pe covorul roşu de la ediţia din 2020 a Premiilor Oscar.