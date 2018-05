Mai tare ca ”The Revenant” și ”Titanic” la un loc! Totul despre ultimul film în care ar putea juca Leonardo DiCaprio! Actorul nu se lasă până nu va mai lua un Oscar!

Steven Spielberg şi Leonardo DiCaprio se ală în discuţii cu Lionsgate pentru realizarea unui film biografic despre Ulysses S. Grant, cel de-al 18-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii.

Noua iubită a lui Leonardo DiCaprio, fiica vitregă a legendarului Al Pacino, arată într-un mare fel! Mama tinerei e mai mare cu un singur an decât viitorul ginere

Proiectul a fost început anul trecut, cu DiCaprio şi Jennifer Davisson de la Appian Way în rol de producători ai biografiei scrise de Ron Chernow şi apărută în 2017, potrivit Variety.

Ulysses S. Grant este cunoscut ca strateg militar al Armatei Uniunii în victoria asupra statului autoproclamat Confederacy din timpul Războiului Civil, când Abraham Lincoln era preşedinte. Grant a câştigat bătăliile cheie de la Shiloh şi Vicksburg. El a deţinut două mandate de preşedinte, fiind succesor al lui Andrew Johnson, a stabilizat economia şi a încercat să înlăture sclavia. Grant a murit în 1885, la vârsta de 63 de ani. Biografia este adaptată de David James Kelly.

Atunci când doi geniali colaborează

Spielberg şi DiCaprio au mai colaborat pentru „Catch Me If You Can” (2002).

Leonardo DiCaprio este implicat şi în următorul proiect al lui Quentin Tarantino, „One Upon a Time in Hollywood”, despre asasinarea actriţei Sharon Tate, în 1969.

Spielberg şi compania Amblin Entertainment colaborează cu Warner Bros. pentru a produce „Blackhawk”, iar cineastul este propus şi pentru rolul de regizor. În plus, americanul pregăteşte şi al cincilea film din franciza „Indiana Jones”, care va fi urmat de „West Side Story”.