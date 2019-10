Treptele pe care dansează Phoenix în „Joker” şi restaurantul în care Meg Ryan simulează orgasmul în „When Harry Met Sally”, atracţii turistice

Locuitorii cartierului Bronx sunt furioşi pentru că, odată necunoscute, treptele dintre Shakespeare Avenue şi Anderson Avenue reprezintă acum una dintre atracţiile turistice, scrie The Guardian.

Rezidenţii publică înregistrări video cu turiştii care iau cu asalt cartierul, costumaţi, şi scriu pe Twitter: „Vă rugăm, nu veniţi aici”. Fără succes însă. Inclusiv Google Maps oferă acum indicaţii privind „Joker stairs”.

Restaurantul Katz’s Delicatessen din New York, în care Meg Ryan a simulat un orgasm în filmul „When Harry Met Sally”, este recunoscut de ghidul turistic Zagat pentru mâncarea preparată aici, însă în timpul mesei multe femei încearcă să o imite pe actriţă.

În Los Angeles, un cartier comercial construit în 1964 şi în care a fost filmată o scenă din „Conquest of the Planet of the Apes” (1972) încă atrage turişti.