Un film biografic Bee Gees este pregătit de producătorul "Bohemian Rhapsody"

Conform Deadline, Paramount Pictures face echipă cu producătorul "Bohemian Rhapsody" Graham King pentru filmul despre trio-ul anilor '70 care a prelungit era disco cu emblematica lor piesă "Saturday Night Fever".

Barry Gibb este singurul suravieţuitor membru al grupului Bee Gees. Maurice Gibb a murit în 2003 iar Robin Gibb a decedat în 2012.

Scenariul nu a fost încă scris şi niciun rol nu a fost distribuit.

Bee Gees a fost fondată în 1958, de Barry, Robin şi Maurice Gibb, şi se numără printre cele mai bine vândute grupuri muzicale din toate timpurile. Grupul a devenit celebru în anii 1960 - 1970, odată cu lansarea unor piese ca „How Can You Mend a Broken Heart", „Too Much Heaven", „Nights On Broadway" şi „Stayin’ Alive”.