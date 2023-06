Un nou serial coreean exclusiv în AntenaPLAY - The Road: The Tragedy of One

Un nou serial coreean de 12 episoade poate fi vizionat în AntenaPLAY: The Road: The Tragedy of One. Abonații AntenaPLAY au ocazia să urmărească o poveste despre comunitatea înaltei societăți din Coreea unde are loc o crimă si o dramă despre oameni cu influență care își folosesc puterea în scopuri personale prin manipularea audientei.

The Road: The Tragedy of One este un serial sud-coreean din 2021 regizat de Kim No-won cu Ji Jin-hee, Yoon Se-ah, Kim Hye în rolurile principale. Bazat pe cartea lui Rintaro Norizuki, serialul spune povestea unei tragedii, a dorințelor urâte, a secretelor și a vinovăției locuitorilor din „Royal the Hill”, locul unde trăiesc elitele înaltei societăți, cei mai bogați oameni din Coreea.

Baek Soo-hyeon (Ji Jin-hee), protagonistul este o vedetă de televiziune cu convingeri puternice, o persoană publică în care toți au încredere. Cuvintele lui sunt luate drept adevăr, dar el este un om fără scrupule și va folosi orice mijloace pentru a obține ceea ce își dorește. Este căsătorit cu Seo Eun-soo (Yoon Se-ah), care este fiica președintelui grupului Jegang, o mare influență în lumea politică și economică.

Într-o noapte ploioasă are loc o răpire și o crimă iar secretele legate de aceasta duc la tăcere, evitare și confuzie, ceea ce duce în cele din urmă la o altă tragedie.

