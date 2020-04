Young Audience Award - Adolescenţii români pot viziona şi vota online cel mai bun film european al anului

Filme nominalizate sunt „Rocca”, de Katja Benrath, „Vacanţa mea extraordinară cu Tess”, de Steven Wouterlood, şi „Fratele meu vânează dinozauri”, de Stefano Cipani.

Rocca are 11 ani şi duce o viaţă unică. În timp ce tatăl ei astronaut veghează asupra ei din spaţiul cosmic, Rocca locuieşte singură cu veveriţa ei şi, pentru prima dată merge la o şcoală normală. Aici, felul ei de a fi, lipsit de griji şi nonconformist, iese imediat în evidenţă. Îi confruntă pe derbedeii clasei, pentru că dreptatea i se pare foarte importantă. De asta se şi împrieteneşte cu Caspar, un băiat fără adăpost pe care încearcă să-l ajute. Cu un optimism fără margini, Rocca dovedeşte, ajutată de noii ei prieteni, că şi copiii au puterea de a schimba lumea.

În „Vacanţa mea extraordinară cu Tess”, micul Sam şi familia lui îşi petrec concediul pe insula olandeză Terschelling, dar fratele lui îşi rupe piciorul chiar în prima zi. Asta îl nemulţumeşte pe Sam, dar accidentul i-o aduce în cale pe Tess, o fată ciudată care are plan ingenios de a-şi întâlni tatăl pe care nu l-a cunoscut niciodată. Are doar o săptămână la dispoziţie pentru a reuşi şi este sigură că Sam poate fi de ajutor. Doar datorită ei va descoperi băiatul cât de importantă este familia.

Fratele lui Jack, Giò, are sindromul Down. În copilărie, părinţii i-au spus lui Jack că fratele lui are super puteri, ca un erou de benzi desenate. Acum însă, că urmează să meargă la liceu, nu mai crede în povestea cu super eroi, şi ajunge să îi fie ruşine cu fratele său. Mai ales după ce o cunoaşte pe Arianna, care devine prima lui iubire.

Academia Europeană de Film a fost fondată în 1998 şi reuneşte, în prezent, peste 3.000 de profesionişti din industria filmului european. Organizaţia are ca principal scop promovarea culturii cinematografice europene, pentru toate tipurile de audienţă, inclusiv în rândul publicului foarte tânăr. Acest eveniment este organizat de EFA şi EFA Productions, cu sprijinul Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) şi al Uniunii Europene, prin Creative Europe – Media Programme.