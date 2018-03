Testul zilei. Alege o culoare ca să-ți spun cum o să îți meargă în viață! O să fii surprins cât e de real!

ROSU

Culoare a pasiunii si a iubirii, este stimulanta si absoarbe energia oamenilor cu care intri in contact, scrie libertatea.ro. Daca te imbraci in rosu, vei fi observat (a) repede, iar cei din jur vor fi atrasi de tine ca de un magnet. Daca ti-ai decorat casa in aceasta culoare, nu ai procedat bine, pentru ca te oboseste si iti limiteaza libertatea de gandire.

ALBASTRU

E culoarea bunului-simt, a dorintei de prietenie si a divinitatii. Purtand haine albastre, vei fi primit (a) cu usurinta in cercuri noi. Albastrul atrage simpatia si respectul. Daca ai aceasta culoare in jurul tau, esti profund relaxat (a) si ai inclinatii catre interiorizare. Aplicat pe pereti, albastrul da senzatia de spatiu.

VERDE

Culoare a sanatatii si a banilor, influenteaza doua tipuri de oameni extrem de diferiti: cei linistiti, discreti, care nu doresc sa iasa in evidenta, si cei cu personalitati puternice, insi de neoprit in realizarea planurilor personale. Purtand verde, s-ar putea sa treci de la o stare la alta: sa te simti ori foarte atractiv(a), ori dezagreabil(a).

GALBEN

Este culoarea simtului estetic, a libidoului si a impacarilor. Galbenul imbie la muzica buna, la arta, la tot ce e frumos. Antidepresiv prin definitie, galbenul pal este nuanta ideala pentru peretii casei tale, fiindca te ajuta sa te simti linistit(a) si relaxat(a). Daca alegi o nuanta tare, vei obtine insa efectul opus...