A murit compozitorul piesei „I Love Rock ‘N’ Roll”! Alan Merrill, solist al trupei The Arrows, a fost răpus de COVID-19. Fiica lui, mesaj sfâșietor! „Am avut două minute să îmi iau rămas bun!”

Laura Merrill, fiica lui, i-a anunțat decesul, pe Facebook, potrivit NME. Ea a spus că a fost înştiinţată de decesul muzicianului, duminică, la câteva minute după ce părăsise spitalul în care se afla internat.

„Am avut 2 minute la dispoziţie să îmi iau rămas bun. Părea împăcat şi, când am plecat de acolo, se mai întrevedea o speranţă.

Până ce am trecut de uşile apartamentului meu, am primit vestea că s-a dus. Cum e posibil asta? Am fost la un concert al lui acum câteva săptămâni. Tocmai ce am făcut fotografia pentru noul lui album. I-am scris mai devreme. A minimalizat răceala pe care credea că o are”, a spus ea.