Ariana Grande, acuzată de plagiat

Josh Stone este numele celui care îşi caută acum dreptatea în instanţă. Un artist care a înregistrat în urmă cu 3 ani o piesă denumită "You Need I Got It".

În faţa magistraţilor, cântăreţul a arătat piesa mai multor producători din industria muzicală, inclusiv celui care lucrează cu Ariana Grande. Procesul a fost intentat la tribunalul federal din New York.

Melodia Arianei Grande, cea pentru care s-ar fi inspirat din creaţia hip-hoperului a generat câştiguri de 10 milioane de dolari.