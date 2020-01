Bon Jovi va susţine anul acesta un turneu cu Bryan Adams

Seria de concerte va avea loc în lunile iunie şi iulie în Statele Unite.

Data la care va fi lansat albumul „Bon Jovi 2020”, al 15-lea al trupei, urmează să fie anunţată.

Jon Bon Jovi a spus anul trecut că noul album va aborda teme sociale, va cuprinde cântece inclusiv despre veterani şi stres post-traumatic, despre atacurile armate recente din Ohio şi Texas.

Bon Jovi a concertat în luna iulie 2019 la Bucureşti, în cadrul turneului „This House is Not For Sale”. Acesta a fost al doilea show susţinut de grupul american în Capitală.