BTS, pentru a patra oară în fruntea Billboard 200. „Ordinary Man” al lui Ozzy Osbourne a debutat în top 10

Grupurile care au avut patru albume clasate pe primul loc în Billboard 200 într-o perioadă de timp mai scurtă sunt The Beatles - cu 1 an şi 5 luni între „Yesterday and Today” (30 iulie 1966) şi „Magical Mystery Tour” (6 ianuarie 1968); şi The Monkees - cu 1 an şi 21 de zile, între albumul omonim de debut (12 noiembrie 1966) şi „Pisces, Aquarius, Capricorn, and Jones, Ltd.” (2 decembrie 1967).

Pe locul al doilea în actualul clasament Billboard a debutat albumul „Still Flexin, Still Steppin” al rapperului YoungBoy Never Broke Again, cu 91.000 de unităţi vândute. Piesele de pe album au fost accesate audio online de 137,3 milioane de ori - albumul cu cele mai multe accesări online de săptămâna aceasta.

„Ordinary Man” al lui Ozzy Osbourne a debutat pe locul al treilea în Billboard 200. Aceasta este a opta clasare a muzicianului în top 10 şi cel mai bun loc obţinut. Albumul a fost vândut în 77.000 de unităţi.

Osbourne a mai ocupat locul al treilea în top cu „Black Rain” (2007). Cel mai recent album de studio al lui, „Scream” (2010), a debutat pe poziţia a patra, care a fost şi cea mai bună obţinută.

Pentru albumul „Ordinary Man”, el a colaborat cu nume ca Duff McKagan (Guns N’ Roses), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Andrew Watt (producător şi chitarist, colaborator al lui Post Malone), Tom Morello (Rage Against The Machine), Slash (Guns N’ Roses) şi Elton John.