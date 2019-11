Cântăreţul country Luke Combs, pentru prima dată pe primul loc în Billboard 200

Albumul, lansat pe 8 noiembrie, este primul al lui Combs care ocupă primul loc în clasamentul general Billboard. Potrivit datelor Nielsen Music, el a înregistrat şi cea mai bună săptămână de streaming din toate timpurile pentru un album country - 74 de milioane de accesări, pentru cele 17 piese.

„What You See Is What You Get” este al doilea album al lui Combs, recent premiat cu două trofee Country Music Association („Male vocalist of the year” şi „Song of the year” - „Beautiful Crazy”). Primul lui LP, „This One’s for You”, a fost lansat în 2017.

Înaintea lui, „Cry Pretty” al lui Carrie Underwood a înregistrat, în septembrie 2018, cea mai bună săptămână de vânzări - cu 266.000 de unităţi.

Pe locul al doilea în Billboard 200 s-a clasat „Hollywood’s Bleeding” al lui Post Malone, în coborâre o poziţie, după ce, în a zecea săptămână de la debut, a fost vândut în 72.000 de unităţi. Albumul a petrecut, în total, cinci săptămâni neconsecutive pe primul loc.