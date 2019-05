Cele mai frumoase scrisori de dragoste trimise de Leonard Cohen, scoase la licitație: „Dragoste infinită, ne revedem pe drum”

Scrisorile de dragoste trimise de Leonard Cohen, unul dintre marii romantici ai cântecului, muzei sale, Marianne Ihlen, cea care l-a inspirat să compună melodia „So Long, Marianne”, vor fi scoase la licitație, la doi ani de la moartea celor doi.

Colecţia alcătuită din 50 de scrisori adresate de Leonard Cohen lui Marianne Ihlen documentează povestea de dragoste a celor doi în anii 1960 şi începutul carierei înfloritoare a lui Cohen, de la statutul de poet aspirant la cea de cantautor celebru, a precizat miercuri casa de licitaţii Christie's din New York.

Scrisorile au fost scoase la vânzare de familia lui Ihlen.

Leonard Cohen şi Marianne Ihlen, de origine norvegiană, s-au întâlnit pe insula grecească Hydra în 1960. Ilhen l-a inspirat pe muzician să compună câteva dintre cele mai cunoscute melodii ale sale printre care „Bird on a Wire”, „Hey, That's No Way to Say Goodbye'” şi piesa din 1967, „So Long, Marianne”.

Ihlen a decedat de leucemie în Oslo, în iulie 2016, la vârsta de 81 de ani. Într-o epistolă pe care muzicianul i-a adresat-o pe când aceasta era bolnavă, Leonard Cohen a scris: „Dragoste infinită, ne revedem pe drum”.

Leonard Cohen, care suferea de asemenea de leucemie, s-a stins în noiembrie 2016, la vârsta de 82 de ani.Scrisorile au timbre poştale din Hydra, Montreal, Londra, New York şi Tel Aviv şi au continuat să fie trimise şi în decada 1970, la mai mulţi ani după ce legătura sentimentală dintre cei doi a luat sfârşit.

Într-o epistolă din decembrie 1965, Cohen i se adresa iubitei după o ceartă: „A mai rămas scânteia pasiunii dintre noi?”

Într-o scrisoare din februarie 1967, Leonard Cohen împărtăşeşte impresii despre primul său concert important: „Am cântat în New York pentru prima dată seara trecută la un mare concert de binefacere. Toţi muzicienii de care ai auzit au cântat acolo. Judy Collins m-a prezentat publicului alcătuit din peste 3.000 de oameni”.

Scrisorile vor fi vândute în loturi individuale, fiecare cu valori cuprinse între 300 şi 12.000 de dolari. Licitaţia se va desfăşura online în perioada 5-13 iunie.