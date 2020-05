Chitara lui Kurt Cobain din celebrul concert "Unplugged", în licitaţie pentru un milion de dolari

În afară de marile succese, grupul a interpretat atunci o piesă de David Bowie, "The Man Who Sold the World", care a devenit un reper.

Kurt Cobain, depresiv şi dependent de heroină, s-a sinucis la şase luni după această prestaţie, pe 5 aprilie 1994.

Chitaristul şi cântăreţul nu a văzut albumul "Unplugged", care s-a impus pe primul loc în vânzări de la lansare, în noiembrie 1994. Potrivit revistei Billboard, discul s-a vândut în peste 5 milioane de copii în Statele Unite.

Chitara se vinde cu carcasa, personalizată de Kurt Cobain, precum şi trei bilete de depozitare a bagajelor.

Cea mai scumpă chitară din istorie este un Fender Stratocaster, numită "Black Strat", folosită de chitaristul formaţiei britanice Pink Floyd, David Gilmour.