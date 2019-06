CMT Music Awards - Carrie Underwood, Keith Urban şi Zac Brown Band, între câştigători

Carrie Underwood, Keith Urban şi Zac Brown Band se numără între câştigătorii galei premiilor Country Music Television (CMT).

Gala CMT Music Awards a avut loc miercuri seară la Nashville, iar câştigătorii au fost desemnaţi prin votul publicului.

„Video of the Year” a fost desemnat „Cry Pretty” al cântăreţei Carrie Underwood, care a fost premiată şi la categoria „Female Video of the Year”, cu „Love Wins”.

Underwood a câştigat acum cel de-al 19-lea trofeu al său pentru cel mai bun videoclip al anului.

La categoria „Collaborative Video of the Year” a fost votată câştigătoare colaborarea dintre Keith Urban şi Julia Michaels - „Coming Home”.

Kane Brown şi „Lose It” s-au impus la categoria „Male Video of the Year”, în timp ce Dan + Shay au câştigat trofeul categoriei „Duo Video of the Year”, pentru „Speechless”.

„Someone I Used To Know" al trupei Zac Brown Band a fost ales „Group Video of the Year”, iar Luke Combs & Leon Bridges, cu „Beautiful Crazy (From CMT Crossroads)", au câştigat „CMT Performance of the Year”.

Interpreţii Carrie Underwood, Kane Brown, Keith Urban, Kelsea Ballerini şi Luke Combs au susţinut scurte recitaluri pe scena galei.

Sursa: News.ro