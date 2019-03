Concert Carla’s Dreams în București. Cât costă biletele și cine sunt invitații

Concert Carla's Dreams în București, în luna mai 2019, la Romexpo. Cât costă biletele la așteptatul eveniment și cine sunt invitații.

Concertul Carla’s Dreams intitulat “Nocturn” va avea loc pe 18 mai 2019, în București, la Romexpo.

“După o noapte care a durat 200 de zile. Din istorii create din umbre pe străzi. A apărut Nocturn. Cel mai mare concert CSD din România! 18 mai. Romexpo.” au spus Carla’s Dreams.

Primul invitat la concertul Carlas Dreams de la Romexpo este Vanotek, DJ și producător român, cunoscut în Europa de Est, cu show-uri și piese în topurile radio și TV din Rusia, Ucraina, CIS. Cele mai de succes piese ale lui Vanotek “Tell Me Who”, “Back to Me” și “Love is Gone” au atras atenția Ultra Music, renumita casă de discuri din Statele Unite ale Americii.

Următorul invitat este Mark Stam, artist, dansator, coregraf și compozitor din Republica Moldova care s-a făcut deja remarcat pe piața muzicală din România prin piesele “Doar noi” în colaborare cu Alina Eremia, superhit-ul “Vina mea” și “Impar”, un single care a fost locul 1 pe TV, locul 2 pe radio și #1 pe Shazam.

“Sunt super entuziasmat și fericit să cânt în deschiderea concertului ,,Nocturn" al celor de la Carla’s Dreams, un proiect muzical pe care îl respect enorm de mult, deci pentru mine personal va fi o dublă plăcere. Se anunță multă muzică, multe culori și multă dispoziție sufletească. Ne vedem acolooooooo!”, a declarat entuziasmat Mark Stam.

Cel mai recent single Carla’s Dreams “Luna” a depășit 21 milioane de vizualizări pe YouTube și este pe locul 1 în topul radio din România.

Carla's Dreams a susținut 3 concerte sold out la Arenele Romane, în ultimii 3 ani, "NGOC", "Monomaniac" și "Antiexemplu".

Biletele pentru concertul Carlas Dreams se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/retea.

Prețuri bilete concert Carlas Dreams în București

- earlybird: 280 lei Cat A, 149 lei Cat B, 69 lei Cat C, 49 lei Cat D + 5 lei taxe de ticketing

- presale: 300 lei Cat A, 159 lei Cat B, 79 lei Cat C, 59 lei Cat D + 5 lei taxe de ticketing

- la intrare: 320 lei cat A, 170 lei Cat B, 100 lei Cat C, 70 lei Cat D

Oferta earlybird este valabilă pentru primele 500 de bilete.

Categoria A - cu loc pe scaun în tribuna VIP. (doar 200 de bilete)

Categoria B - fără loc, în fața scenei

Categoriile C si D - în spatele categoriei B, fără loc

Biletele oferă participanților acces doar în categoriile în care și-au cumpărat bilet.

Copiii cu vârsta sub 7 ani au acces gratuit doar în categoriile B, C si D și trebuie să fie însoțiți de un adult posesor de bilet valid.

