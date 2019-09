Concertul susţinut de INXS pe Wembley în 1991, restaurat pentru lansare în cinema

Concertul susţinut de trupa INXS pe stadionul Wembley în 1991, intitulat „Live Baby Live”, a fost restaurat pentru lansarea în cinematografe pe 14 noiembrie, scrie Variety.

„Live Baby Live” a fost lansat audio în urma concertului sold-out de pe stadionul londonez. Alături de acesta, înregistrarea video regizată de David Mallet. Filmul a dispărut şi managerul Chris M. Murphy a petrecut 10 ani căutând rolele de peliculă de 35 mm, care au fost, în final, găsite în Australia.

CinEvents va lansa acum o versiune 4K Ultra HD a filmului, acompaniat de mixajul de sunet făcut de producătorii Giles Martin şi Sam Okell.

„Live Baby Live”, care cuprinde o piesă ce nu a fost prezentă pe prima variantă, va rula în cinematografele din Australia şi Noua Zeelandă din 14 noiembrie, apoi va ajunge în sălile din America de Nord şi Sud, pe 9 decembrie, şi în alte teritorii.

Lansarea acestui cine-film vine după cea a documentarului „Mystify: Michael Hutchence”.

În 1991, INXS îşi promova albumul „X”, care a fost certificat cu două discuri de platină în Statele Unite. În luna iulie a acelui an, trupa australiană a concertat pe Wembley în faţa a 74.000 de spectatori. Show-ul este remarcabil şi pentru interpretarea făcută de solistul Michael Hutchence.

În curând va fi făcut şi un anunţ privind lansarea coloanei sonore a „Live Baby Live Wembley 1991”.

INXS a fost fondată în 1977, în Sydney, de basistul Garry Gary Beers, clăparul Andrew Farriss (compozitor principal), bateristul Jon Farriss, chitaristul Tim Farriss, solistul Michael Hutchence (textier) şi chitaristul şi saxofonistul Kirk Pengilly. Stilul abordat a fost o combinaţie new wave-pop-funk. A debutat discografic în 1980, cu „INXS”, căruia i-au urmat 10 albume de studio, cel mai recent fiind „Switch”, apărut în 2005. Ultimul album cu Michael Hutchence (decedat pe 22 noiembrie 1997) a fost „Elegantly Wasted”, lansat în aprilie 1997. Printre cele mai cunoscute piese ale grupului se numără „Original Sin”, „Need You Tonight”, „By My Side”, „Dissappear” şi „Taste It”. Trupa a colaborat cu alţi solişti, însă şi-a încetat activitatea în 2012.

