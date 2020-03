Concursul Internaţional „George Enescu” 2020 prelungeşte termenul de înscriere a candidaţilor. Pregătirile pentru ediţia de anul continuă

Organizatorii continuă să lucreze la pregătirea competiţiei din această toamnă, dar urmăresc cu atenţie atât evoluţia situaţiei de criză existente la nivel mondial, cât şi efectele măsurilor implementate pe plan naţional şi internaţional pentru gestionarea COVID-19. În funcţie de evoluţia situaţiei, organizatorii vor stabili dacă sunt necesare modificări operative legate de gestionarea evenimentului. În caz de forţă majoră, organizatorii vor returna integral taxa de înscriere tuturor celor înscrişi, inclusiv celor care nu au trecut de etapa de preselecţie.

„Înţelegem cât este de complicată şi de dificilă situaţia cu care ne confruntăm atât în România, cât şi în lume, dar vrem să transmitem un mesaj de încurajare atât artiştilor, cât şi publicului larg. Nu putem să ne oprim din a face ceea ce ne place, ceea ce ne reprezintă, ci trebuie să găsim alternativele pentru a continua să fim cine suntem chiar şi în condiţiile în care luptăm cu o pandemie. Aşadar, invităm artiştii din întreaga lume să se înscrie la Concursul «Enescu». Dacă va fi vreun risc în toamnă, vom returna taxele de înscriere. Dar dacă lucrurile se aşază, participarea la Concurs rămâne o oportunitate extraordinară, care nu trebuie ratată. Laureaţii Concursului «Enescu» beneficiază de premii în bani, masterclass-uri şi promovare internaţională. Câştigarea locului I la Concursul «Enescu» 2020 este biletul de acces pe scena Festivalului Internaţional «George Enescu», la ediţia din 2021 şi nu numai”, a transmis Mihai Constantinescu, directorul executiv al ARTEXIM.

Concursul „George Enescu” funcţionează ca o platformă internaţională de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii şi de promovare a compoziţiilor marelui muzician român în rândul noii generaţii de artişti din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului George Enescu, cel mai important eveniment cultural internaţional organizat în România.

Ediţia din acest an este programată să aibă loc între 29 august şi 20 septembrie 2020. Concursul are patru secţiuni - vioară, violoncel, pian şi compoziţie - şi este cel mai important concurs de muzică clasică organizat de România, cu respectarea standardelor internaţionale. Ediţia din acest an are programate 19 concerte şi recitaluri deschise publicului larg.