Country Joe McDonald, John Sebastian şi Jay-Z s-au retras din lineup-ul Woodstock 50

Country Joe McDonald, John Sebastian, Dead & Company şi Jay-Z au anunţat recent retragerea din lineup-ul Woodstock 50, după ce organizatorii au mutat festivalul în Merriweather Post Pavillion din Maryland de pe terenul din statul New York anunţat iniţial, şi după ce John Fogerty a fost primul care a spus că refuză să mai cânte la evenimentul aniversar.

Country Joe McDonald şi Sebastian, care au făcut parte din lineup-ul festivalului ce a avut loc în urmă cu 50 de ani, au declarat luni pentru Baltimore Sun că nu vor participa la eveniment.

Dacă John Sebastian a precizat că are un alt concert programat în aceeaşi perioadă, McDonald a fost mai critic şi a spus că nu a mai primit nicio informaţie din partea producătorilor festivalului de mai multe săptămâni.

„Nu am nimic planificat. Nu mă interesează să mă urc pe un vas care se scufundă şi nu văd vreun semn că acest vas nu se va scufunda”, a spus el.

Ca şi în cazul lui John Fogerty, prin contract, lui McDonald îi este cerut să cânte pe spaţiul din Watkins Glen. Mutarea festivalului şi schimbările frecvente privind organizarea şi finanţarea lui au făcut ca majoritatea artiştilor antamaţi să ia în calcul ideea de a renunţa.

Woodstock 50 va fi, potrivit unor surse ale Variety, un eveniment de o zi.

John Sebastian a declarat că îşi doreşte mult să fie alături de „fratele de sânge” Michael Lang, producătorul Woodstock, susţinând evenimentul indiferent de modificări, însă programul nu îi va permite.

Rapperul Jay-Z şi grupul Dead&Co. şi-au anunţat retragerea în weekend.

Robert Plant, The Raconteurs, Jay-Z, Dead & Company, The Black Keys, Chance the Rapper, Miley Cyrus, Imagine Dragons şi Santana se numără printre artiştii care au fost anunţaţi că vor cânta la festivalul Woodstock 50.

Festivalul aniversar ar urma să aibă loc între 16 şi 18 august.

Afişul mai cuprinde câteva nume dintre cele care au cântat la festivalul original - între care Santana, David Crosby, Melanie şi Canned Heat.

În acelaşi weekend va avea loc Bethel Woods Music and Culture Festival, pe spaţiul în care a avut loc Woodstock 1969. Carlos Santana va concerta la ambele evenimente, iar din lineup-ul acestui al doilea festival fac parte Ringo Starr, Edgar Winter şi Doobie Brothers.

În perioada 15 - 18 august 1969, în apropiere de New York, a avut loc festivalul Woodstock - Three Days of Peace & Music, la care au cântat, între alţii, Jimi Hendrix, The Who, Santana, Joe Cocker, Janis Joplin, Sly & the Family Stone, The Band, Joan Baez, Grateful Dead, Jefferson Airplane şi Crosby, Stills, Nash & Young. Evenimentul a adunat aproximativ 500.000 de persoane.

