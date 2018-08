De neratat! 2CELLOS au lansat un cover nou şi sună senzaţional. Cei doi croaţi s-au întrecut pe sine!

Grupul 2Cellos, format din croații Stjepan Hauser și Luka Sulic, este specializat pe coveruri atipice, realizate într-o interpretare fără cusur.

2CELLOS continuă promovarea noului album ”Let There Be Cello” cu un videoclip în tușe dramatice filmat pentru piesa ”Vivaldi Storm”. Vizualul este realizat de Kristijan Burlovic.

Discul ”Let There Be Cello” include și cover-urile ”Eye of the Tiger” și ”Seven Nation Army”. Albumul va fi lansat pe 19 octombrie și poate fi deja precomandat de Spotify, Apple Music și iTunes.

Grupul a devenit o senzație la nivel internațional odată cu lansarea coverului după "Smooth Criminal" de la Michael Jackson. Viralitatea acestui clip le-a adus croaților un contract cu Sony Masterworks și o invitație din partea lui Elton John de a-l însoți în turneul său mondial.