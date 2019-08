Grupul sudafrican Die Antwoord, scos de pe afişele unor festivaluri americane în urma unui atac asupra unui artist homosexual

Grupul sudafrican Die Antwoord a fost eliminat din lineup-ul a două festivaluri americane după ce a ieşit la iveală o înregistrare video realizată în Adelaide (Australia) în 2012, în care poate fi văzut cum ¥o-landi şi Ninja îl agresează pe Andy Butler, fondatorul proiectului Hercules & Love Affair, căruia îi adresează cuvinte homofobe.

Datele din turneul american al duo-ul au fost menţinute mai puţin apariţiile la festivalurile Live is beautiful (Las Vegas) şi Louder than Life (Kentucky), scrie El Mundo.

În înregistrarea video, ştearsă de pe YouTube, putea fi văzut cum ¥o-landi încearcă să îl învinuiască pe Butler de un atac sexual. Acesta din urmă, homosexual declarat, este urmărit de Ninja care îi strigă cuvinte homofobe.

Cei doi, reprezentanţi ai subculturii sudafricane „Zef”, neagă faptul că au comis „o infracţiune bazată pe ură”. Într-un comunicat, Ninja îl acuză pe cameramanul care îi acompania, Ben Crossman, că a editat şi falsificat filmarea.

„Ben a editat cu pricepere acest video ca să pară că ¥o-landi şi cu mine am comis o infracţiune bazată pe ură faţă de o persoană pentru că este homosexuală. Totuşi, Ben l-a lovit pe tipul de la Hercules & Love Affair în timp ce filma acest videoclip. A fost doar o ceartă cu cineva care ne-a enervat. Nu e o infracţiune din ură. DJ-ul nostru şi cel mai bun prieten, HITEK, este homosexual şi multe persoane din echipa noastră sunt. Dar dacă o persoană (indiferent de orientarea sexuală) ne hărţuieşte o dată, de două ori, dacă o agresează fizic pe ¥o-landi, evident că vor exista repercusiuni”.

El a continuat spunând că Crossman încearcă să le facă rău pentru că l-au concediat în urmă cu mai mulţi ani, „pentru că era instabil mintal şi o ameninţare la adresa familiei noastre”.

În timpul unui turneu în Australia, la festivalul Bid Day Out, Butler s-a apropiat de cei doi şi, după ce au cerut să fie lăsaţi în pace, a avut un răspuns agresiv şi a început să îi hărţuiască pe parcursul turneului întreprins împreună. În final, a mai explicat Ninja, a avut loc incidentul din Adelaide, cauzat de faptul că Butler a împiedicat-o pe ¥o-landi să iasă din toaletă.

„Suntem persoane amabile, facem artă suprarealistă şi muzică hardcore-rap. Nu căutăm probleme şi credem în dragoste, respect şi egalitate. Dar dacă îţi baţi joc de noi, îţi rupem picioarele”, a transmis el în încheiere.

Die Antwoord, înfiinţat în oraşul Cape Town în anul 2008, este alcătuit din Ninja şi Yolandi Visser. A debutat discografic cu „$O$”, în 2009, care a avut mare succes pe plan internaţional, în special după lansarea videoclipului piesei „Enter the Ninja”. După o scurtă colaborare cu casa Interscope Records, grupul sud-african şi-a deschis în 2011 propria casă de discuri, Zef Recordz, prin care au fost lansate următoarele albume de studio - „Ten$Ion” (2012), „Donker Mag” (2014), „Mount Ninji and Da Nice Time Kid” (2016). Anul acesta urmează să apară „The House of Zef”.

În urmă cu trei ani, ei anunţat că grupul va fi destrămat în 2017, planuri la care au renunţat la scurt timp.

Sursa : news.ro