Ed Sheeran, desemnat în Marea Britanie artistul deceniului

„25” a petrecut 13 săptămâni în fruntea topului şi a fost albumul vândut cel mai rapid în Marea Britanie, cu 800.307 copii în prima săptămână (noiembrie 2015).

Singura femeie care se mai regăseşte în top 10 este Emeli Sande, pe locul al optulea, cu „Our Version of Events”.

Lista albumelor este completată de „Multiply (x)” - Ed Sheeran, „Divide (÷)” - Ed Sheeran, „Christmas” - Michael Buble, „In The Lonely Hour” - Sam Smith, „Plus (+)” - Ed Sheeran, „Our Version Of Events” - Emeli Sande, „Progress” - Take That şi „The Greatest Showman Motion Picture Cast Recording”.

Cel mai recent album în top 100 este coloana sonoră a filmului „The Greatest Showman”, lansată în decembrie 2017.

