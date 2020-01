Gala premiilor Grammy, audienţă în scădere faţă de 2019

Cea mai scăzută audienţă a premiilor Grammy a fost înregistrată în 2006, când gala a fost urmărită de 17 milioane de telespectatori.

Totuşi, între programele americane de duminică seară, ceremonia de la Los Angeles a fost cea mai urmărită.

Cântăreaţa Billie Eilish, în vârstă de 18 ani, a fost marea câştigătoare a serii, fiind desemnată câştigătoare la categoriile „Song of the Year”, „Album of the Year”, „Record of the Year” şi „Best New Artist”. Ea a primit şi trofeul categoriei „Best Pop Solo Album”, în timp ce fratele ei, Finneas O’Connell, producător, a fost ales câştigător la categoria „Best Engineered album, Non-Classical”.

Gala a fost marcată de omagii aduse baschetbalistului Kobe Bryant, care a decedat duminică dimineaţă după ce elicopterul în care se afla s-a izbit de o colină din apropiere de Los Angeles.