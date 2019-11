Grupul american The Doobie Brothers se va reuni cu solistul Michael McDonald pentru un turneu aniversar

Turneul va marca 50 de ani de la înfiinţarea trupei. Au fost anunţate 30 de concerte, programate în perioada iunie - octombrie 2020.

„Suntem încântaţi cu privire la turneul nostru pentru a 50-a aniversare, pentru că este o sărbătorire a întregii istorii a trupei”, a spus, într-un comunicat citat de consequenceofsound.net, chitaristul Tom Johnston. „Vom cânta piese din întreg catalogul nostru, dar şi melodii noi”.

Luni seară, ca o avanpremieră a seriei de concerte, McDonald a fost invitat al concertului The Doobie Brothers din Nashville. Împreună au cântat „Takin’ It to the Streets” în încheierea show-ului.

Va fi pentru prima dată în 25 de ani când compozitorii principali ai trupei nominalizate spre a fi incluse în Rock and Roll Hall of Fame în 2020 - Tom Johnston („China Grove”, „Listen to the Music”), Pat Simmons („Black Water”) şi McDonald („Takin’ It to the Streets”, „What a Fool Believes”) - vor merge în turneu. Chitaristul John McFee va face, de asemenea, parte din lineup.