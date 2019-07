Trupele rock The 1975 şi Foals, între nominalizaţii pentru Mercury Prize

Trupele rock The 1975 şi Foals, rapperii slowthai şi Dave se numără între cei doisprezece nominalizaţi pentru Mercury Prize 2019, au anunţat joi organizatorii.

Premiul în valoare de 25.000 de lire sterline este acordat celui mai bun album lansat în ultimul an de artişti britanici şi irlandezi.

Albumele incluse pe lista scurtă de anul acesta vorbesc despre rasă, imigranţi şi Brexit, dar şi despre sănătate mintală, singurătate şi relaţii, scrie Reuters.

The 1975, care va concerta în august la festivalul Summerwell, a fost selectată cu „A Brief Inquiry into Online Relationships”, mare câştigător al BRIT Awards de anul acesta, premiat cu trofeul Songwriters of the Year la gala Ivor Novello.

Grupul va concura cu Foals - „Everything Not Saved Will be Lost – Part 1”, cu trupa rock Black Midi - „Schlagenheim” şi cu grupul punk-rock IDLES - „Joy as an Act of Resistance”.

Pe listă se află rapperii slowthai cu „Nothing Great About Britain”, Dave cu „Psychodrama” şi Little Simz cu „Grey Area”.

Din zona jazz a fost selectat SEED Ensemble cu „Driftglass”, iar pentru premiu concurează trupa post-punk Fontaines D.C. cu „Dogrel” şi cântăreţii Cate Le Bon şi NAO şi chitarista Anna Calvi, cu albumele „Reward”, „Saturn”, respectiv „Hunter”.

Juriul este format din rapperul Stormzy, muzicianul jazz Jamie Cullum şi cântăreaţa Jorja Smith, alături de jurnalişti şi DJ.

Mercury Prize a fost acordat prima dată în 1992, când a revenit grupului Primal Scream. Între cei recompensaţi cu acest trofeu se numără Benjamin Clementine, PJ Harvey, Skepta şi, anul trecut, trupa Wolf Alice.

Gala de anul acesta va avea loc pe 19 septembrie, la Londra.

