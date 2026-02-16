Lista completă a celor 12 piese finaliste de la Eurovision România 2026. Doi artiști au primit wild card. Cum au reacționat

Antena Căutare
12 piese se vor lupta în Finala selecției naționale Eurovision 2026. Un singur show din finală va reprezenta România în concursul internațional.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 12:43 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 13:00
Wrs și Antonio Pican sunt în Finala Eurovision România | Hepta & Instagram

Deși inițial au anunțat că alături de cei 10 finaliști aleși de juriu va fi artistul cu cele mai multe vizualizări la piesă pe YouTube, organizatorii Eurovision România au decis să suplimenteze cu încă un loc. Antonio Pican, cu piesa „Humans”, şi Wrs, cu piesa „All The Way” au primit câte un wild card din partea publicului pentru finala Eurovision România. Așadar, 12 piese vor lupta în finala de pe 4 martie.

Argumentele care au convins organizatorii să suplimenteze locurile din finală cu încă un wild card au fost: interesul ridicat al fanilor pentru cele două piese şi dorinţa de a oferi şansa de a reprezenta România la Eurovision celor care s-au detaşat atât în preferinţele juriului, cât şi ale publicului.

Piesa „Humans” și piesa „All The Way” au fost vizualizate intens pe Yotube, detașându-se de celelalte 3 melodii aflate în cursa pentru wild card.

Cum au reacționat Wrs și Antonio Pican după ce au primit amândoi câte un wild card și au intrat în Finala selecției naționale Eurovision 2026: „O întreagă dramă...”

„Spearm că drumul o să fie mai ușor până la Finală, dar a meritat toată nebunia asta pentru că am primit dragostea voastră în felul ăsta nebun. O întreagă dramă. Ar fi fost cel mai mare regret al meu dacă nu aveam ocazia să pun în scenă show-ul la care ne-am gândit”, a spus Wrs după ce a primit un wild card.

„Oficial suntem în Finala Eurovision. Mamă, cum sună! Vă mulțumesc din tot sufletul pentru fiecare comentariu, fiecare like în parte, pentru toată susținerea voastră. Vă iubesc din tot sufletul și ne vedem în Finală!”, a spus Antonio Pican.

Lista completă a celor 12 piese finaliste de la Eurovision România 2026

Finaliştii Selecţiei Naţionale, în ordine alfabetică:

Alejandro Zandes & Emil Rengle - „Bailando Solo”
Alexandra Căpitănescu - „Choke Me”
Antonio Pican - „Humans”,
Edward Maya x LavBbe x Costi - „Everybody Needs Somebody”
Emy Alupei - „Tili Bom”
HVNDS - „HVNDS - DOR”
Monica Odagiu - „Fereastră Pentru Un Orb”
Olivia Addams - „Croco”
Robert Lukian - „Fire to the lies”
Vanu - „Therapy Enemy”
Wrs - „All The Way”
Yguana - „Happy Birthday”

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, în 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026.

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi.

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. Sloganul ediției de azi este „United by Music”.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Ediția precedentă a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

