Survivor 2026 liveblog, săptămâna 13. Bianca Giurcanu și Ceanu Zheng au intrat la duel. Cine a plecat acasă: „Nu a fost să fie!”

Săptămâna 13 din Survivor România 2026 a adus o mulțime de surprize și provocări pentru concurenți. Războinicii și Faimoșii au fost nevoiți să își depășească limitele pentru noi victorii.

Au trecut trei luni de competiție. Războinicii și Faimoșii au trecut prin dezamăgiri, momente tensionate, situații delicate și victorii, însă lupta lor nu se oprește aici. În săptămâna 13, membrii celor două triburi sunt mai pregătiți ca niciodată de noile provocări din Republica Dominicană.

Survivor 2026 liveblog, 5 aprilie 2026

23:30

Bianca și Ceanu au intrat la duel. Marian Godină și Cristian Boureanu au avut imunitate la Consiliul Tribal. Așadar, Faimoșii au votat ca tânăra să lupte pentru a rămâne în Republica Dominicană.

De altfel, cel care a câștigat colanul de imunitate personală l-a nominalizat pe Ceanu la duel. Așadar, confruntarea a fost extrem de dificilă pentru echipa roșie. Cei doi concurenți au dat tot ce au putut pe traseu, însă unul singur a rămas în junglă.

Bianca a reușit să termine în timp util porba. Astfel, tânăra s-a salvat de la eliminare. În ediția 39 de la Survivor România, de pe 5 aprilie 2026, Ceanu este eliminat.

„După cum am spus încă de la început, iau lucrurile așa cum sunt. Nu a fost să fie, probabil locul meu nu este aici. Îmi pare extrem de rău că îmi las colegii față de care m-am atașat. Am ajuns să ne înțelegem foarte bine, dar ăsta este Survivor! Sper din toată inima să fie bine la ei de acum încolo! Ne vedem acasă cu cel mai mare drag! Să aveți grijă de voi și să nu vă fie foame!”, a fost mesajul transmis de concurent.

22:30

Jocul de recompensă a fost câștigat de Războinici. Aceștia s-au bucurat de un adevărat festin după o victorie de zile mari.

22:00

Liniștea din tabăra Faimoșilor este doar o aparență, iar consiliul de eliminare bate la ușă cu tensiuni neașteptate. Aris Eram aduce în discuție realitatea crudă a competiției. Într-o mărturisire sinceră, tânărul a dezvăluit că cel vizat pentru eliminare în acest moment este chiar Cristian Boureanu.

21:00

Putere uriașă ascunsă în tabăra Faimoșilor! Gabi Tamaș a descoperit o scrisoare care îi oferă un avantaj în joc.

20:00

Se anunță un final de săptămână încărcat: discuții aprinse, argumente pentru voturi, lupte pentru putere și indicii ascunse pe insulă. Ultima etapă din săptămâna 13 de la Survivor România a început acum pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

17:00

Tot atunci, la jocul pentru recompensă, miza va fi atât de gustoasă, încât va aduce reacții la final, atât pentru învingători, cât și pentru pierzători. Despre ce este vorba și cine se va impune, urmează să aflăm.

14:00

În doar câteva ore, competiția revine și promite spectacol de neratat! Tribul Faimoșilor va fi marcat de una dintre cele mai dure discuții de până la acest moment și-l va avea în centru pe Cristian Boureanu.

Accidentat în urmă cu două zile, la recompensa câștigată de trib, acesta este dorit la eliminare, însă decizia nu mai pare deloc una sigură.

12:00

În rândul echipei roșii, surpriza s-a produs încă de la jocul pentru Imunitate personală, când Marian Godină, cel care spunea că și-ar dori să fie eliminat, a câștigat și a devenit singurul care nu poate părăsi show-ul.

10:00

După ce timp de șase săptămâni, Faimoșii au câștigat fără drept de apel luptele pentru Imunitate, roata s-a învârtit aseară și a venit rândul Războinicilor să se impună.

Cu un 10 la 7 care nu a lăsat loc de interpretări sau discuții, membrii echipei albastre au recuperat totemul de Imunitate și diseară vor avea parte de un Consiliu în care tensiunea nu le va fi aliat.

Survivor 2026 liveblog, 4 aprilie 2026

23:00

După o perioadă lungă și epuizantă în care victoriile păreau imposibil de atins, Războinicii au reușit o performanță de senzație: au câștigat jocul de imunitate cu un scor categoric de 10-7.

22:00

Ramona Micu a intrat în posesia unei scrisori misterioase care anunță existența unui obiect ascuns. Nu este vorba despre un simplu obiect, ci despre o „armă” strategică ce vine la pachet cu o putere semnificativă în joc

21:00

O victorie mult așteptată la jocul de recompensă le-a adus Faimoșilor nu doar energia unei mese copioase, ci și o zi de neuitat într-un parc acvatic spectaculos. Aris Eram a fost cel mai entuziasmat de surpriză, declarând cu zâmbetul pe buze.

20:00

O nouă ediție din Survivor România 2026 a început chiar acum pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Concurenții vor trece prin noi provocări în Republica Dominicană, iar traseul le va da mari bătăi de cap.

17:00

Au Faimoșii capacitatea de a câștiga pentru a șaptea oară la rând totemul care le asigură un Consiliu liniștit și o formulă completă în următoarea etapă? Sau poate fi acesta momentul în care Războinicii să-și ia revanșă, după atât de mult timp? Vedem în doar 3 ore!

14:00

Pe lângă micile probleme de sănătate care vor marca ambele triburi, concurenții ajungând la multiple controale medicale, în doar câteva ore vom afla și ce mesaj în sticlă va descoperi Ramona pe plajă. Cum ar putea să o impacteze pe termen lung și ce efecte va avea pentru colegi, descoperim.

12:00

După jocul de recompensă, membrii echipei roșii vor ajunge în Punta Cana pentru o zi de distracție și mâncare. Ei vor profita la maximum de toate oportunitățile pe care le vor avea, iar starea lor de spirit va crește.

10:00

Ambele echipe și-au dorit victoria în jocul pentru Recompensă, iar asta s-a văzut, scorul ajungând la 9 la 9 și, automat, la ștafetă. Spre surprinderea multora, Faimoșii i-au aruncat în față pe Aris și Andreea, iar aceștia s-au dovedit a fi arme letale, reușind să se impună.

Survivor 2026 liveblog, 3 aprilie 2026

23:00

Jocul de recompensă a fost câștigat de Faimoși în săptămâna 13 din Survivor România 2026. Concurenții au avut de parcurs un traseu dificil, ajungând chiar și la ștafetă, unde Aris a adus punctul decisiv echipei sale.

22:30

Miza jocului de recompensă este una foarte importantă pentru concurenți. Adi Vasile a anunțat că pe lângă mâncare, premiul include și o porție de distracție într-un parc acvatic. Reacțiile triburilor nu au întârziat să apară.

22:00

Membrii din echipa roșie au avut parte de o reacție neașteptată atunci când au văzut-o pe Ramona, după duelul cu Loredana. Aceștia s-au bucurat de faptul că tânăra a revenit în competiția din Republica Dominicană, câștigând lupta împotriva colegei sale.

21:30

O liniște morbidă a luat cu asalt atmosfera din tribul Faimoșilor în ediția 37 din Survivor România, de pe 3 aprilie 2026. Gabi Tamaș a luat decizia de a se izola de colegi înainte de jocul de recompensă.

20:30

Survivor România 2026 a început acum! Războinicii și Faimoșii se pregătesc de o nouă confruntare în Republica Dominicană. Toți au speranțe mari că vor putea câștiga prima recompensă din săptămâna 13.

17:00

Cine se va impune? Cine va începe cu o înfrângere și cu multe calcule pentru următoarele jocuri? Toate răspunsurile în doar câteva ore pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

14:00

Ceanu va ține să sublinieze cât de mult își doresc el și colegii să învingă la jocul de recompensă de diseară, 3 aprilie 2026: „Consider că recompensele, din punctul acesta, sunt mult mai importante pentru psihicul nostru”.

12:00

Prima miză din săptămâna 13 Survivor România 2026 va fi o recompensă importantă, care va îmbina ieșitul din camp cu mâncarea atât de dorită. Un lucru este cert, Războinicii și Faimoșii sunt mai pregătiți ca niciodată să intre pe traseu.

10:00

Războinicii au avut parte de o nouă pierdere în echipă. Profa de mate a fost eliminată din competiție după un duel aprig cu Ramona. Cele două au avut de parcurs un traseu dificil, care a adus victoria doar unei singure concurente.

În această seară, Ramona va anunța că acest moment a schimbat-o fundamental, chiar înainte de startul unei noi etape.

