Manele la Untold 2019? Ce artiști vin la Untold și ce spun organizatorii

Manele la Untold 2019? Aceasta este întrebarea pe care mulți și-au pus după manelele de la Nevresea și Electric Castle. Cine sunt artiștii care vin la Untold 2019 și ce spun organizatorii festivalului de la Cluj

Festivalul Untold 2019 se desfăşoară în perioada 1 – 4 august la Cluj-Napoca, bugetul ediţiei din acest an fiind de aproximativ 14 milioane de euro. Organizatorii aşteaptă, în total, în jur de 350.000 de persoane la festival, care vor veni din peste 100 de ţări.

Robbie Williams, surpriza aniversară Untold 2019

Printre cei mai așteptați artiști la Untold 2019 se numără cu siguranță Robbie Williams care este surpriza organizatorilor la aniversarea de cinci ani a festivalului de la Cluj Napoca.

În programul Untold 2019, Robbie Williams figurează în data de 4 august, pe scena principală.

Manele la Untold 2019

Bogdan Buta, directorul Untold a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă care va fi politica Untold legată de manele. Acesta a subliniat că fiecare artist îşi desfăşoară actul artistic cum consideră el şi şi-l asumă.

„Orice gen muzical este acceptat, artiştii îşi fac programul cum consideră”, a precizat Bogdan Buta.

Întrebarea privind manelele la Untold 2019 a venit după ce, la Electric Castle, Tommy Cash a mixat maneaua „Aşa sunt zilele mele” a lui Adrian Minune. La fel și DJ-ul suedez Salvatore Ganacci, prezent la Neversea, care a ales aceeași piesă pentru festivalul de pe malul mării.

Ce artiști vin la Untold 2019

În total, pe cele 10 scene de la Untold 2019 vor fi 200 de artişti invitaţi. Printre ei se află: Robbie Williams, 3 Are Legend, Tujamo. Loco Dice, Oxia, Pendulum DJ Set, B2B Friction, Roni Size, Audiofly, Lum, Alborosie, Morcheeba, Christina Novelli (live), Cosmic Gate, Armin Van Buuren, Timmy Trumpet, Boris Brejcha, Solomun, Chase & Status DJ Set, Acid Pauli, Blond:ish B2B Yokoo, Akua Naru, Cid Inc., Sebastian Leger, Don Diablo, Paul Kalkbrenner, Tale Of Us, Congo Natty DJ Set, Rusko, Black Motion Live, Lee Burridge, Alexandrina, Sevdaliza, ATB, David Guetta, Martin Garrix și mulți alții.

„Peste 200 de artişti vor evolua pe cele 10 scene ale Festivalului Untold, vom avea premiere mondiale şi regionale. Scena principală, amplasată în incinta stadionului Cluj Arena, este una dintre cele mai mari instalate la un festival în Europa, având o lăţime de 90 de m şi o înălţime de 30 de m. De asemenea, scena are ecrane LED pe o suprafaţă de 1500 mp, 1000 de spoturi luminoase şi efecte speciale. Este una dintre cel mai impresionante producţii din Europa şi chiar din lume. Abonamentele pentru cele 4 zile ale Untold s-au epuizat, mai sunt disponibile doar câteva sute de bilete de o zi, care se vor vinde în cele câteva zile rămase până la deschiderea festivalului. Ne-am preocupat şi pentru a reduce disconfortul unor locuitori din zona Untold 2019, astfel că am instalat panouri fono absorbante, iar unele scene au fost repoziţionate”, a spus Bogdan Buta.

3500 angajați MAI asigură ordinea la Untold 2019

Şeful Direcţiei Ordine şi Siguranţă Publică din Inspectoratul General de Jandarmi, Liviu Uzlău, a declarat, la rândul său, în aceeaşi conferinţă de presă, că Untold este unul dintre cel mai sigure evenimente de acest gen din Europa, măsurile de linişte şi ordine publică urmând să fie asigurate de 3.200 de lucrători ai MAI, la care se adaugă 200 de poliţişti locali ai Primăriei Cluj-Napoca.

„Sunt reguli la Untold care trebuie respectate, începând cu accesul cu bagaje. Rugăm participanţii la festival să anunţe cea mai apropiată uniformă când constată nereguli şi atragem atenţia asupra utilizării dronelor, care sunt interzise. Atenţie la consumul de băuturi alcoolice şi altor substanţe, nu vom tolera niciun fel de faptă antisocială”, a menţionat Uzlău.

Pentru ediţia Untold 2019 se va dubla numărul poliţiştilor în civil şi va fi amplasat, în premieră, un punct medical avansat în interiorul Parcului Mare din Cluj-Napoca.

UNTOLD a devenit încă de la prima ediție unul dintre cele mai renumite și așteptate evenimente muzicale din lume, atât de către fani, cât și de către artiștii care au urcat pe scene. UNTOLD s-a plasat ani la rând, în topuri de specialitate făcute de revista DJ MAG, înaintea unor festivaluri cu tradiție și renume în lume. Cel mai recent top făcut de revista DJ MAG plasează festivalul UNTOLD pe locul 8 în top 50 cele mai bune festivaluri de muzică din lume. Clasamentul s-a făcut în urma voturilor acordate de artiștii care au fost prezenți la festivaluri.

