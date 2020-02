Melodii John Legend, Whitney Houston, Elvis şi Adele, în topul Spotify al celor mai ascultate piese de dragoste

Primul loc este ocupat de piesa „All of Me”, pe care John Legend a lansat-o în 2013 şi care este o dedicaţie soţiei lui, Chrissy Teigen, pe atunci logodnica artistului.

Single-ul a înregistrat 1,1 miliarde de accesări pe platformă şi a fost adăugat în peste 29 de milioane de playliste.

Cele mai ascultate piese de dragoste, la nivel global, pe Spotify sunt: „All of Me” – John Legend, „Thinking out Loud” – Ed Sheeran, „Just the Way You Are” – Bruno Mars, „I Will Always Love You” – Whitney Houston, „Can’t Help Falling in Love” – Elvis Presley, „My Girl” – The Temptations, „Make You Feel My Love” – Adele, „Perfect” – Ed Sheeran, „I Don’t Want to Miss a Thing” – Aerosmith şi „I’m Yours” – Jason Mraz.

Sursa : news.ro