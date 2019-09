După 25 de ani de la apariţie, albumul „MTV Unplugged In New York" al grupului Nirvana va fi relansat, pe 1 noiembrie, în variantă vinil.

Iar pentru a marca aniversarea albumului, coperta va fi una specială. Acesta va cuprinde întreg concertul dar şi înregistrări din timpul repetiţiilor pieselor precum Come As You Are sau The Man Who Sold the World.

Albumul este considerat unul dintre cele mai bune din toate timpurile.