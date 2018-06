Omagiu emoţionant! Trupa U2 i-a dedicat lui Anthony Bourdain piesa inspirată de sinuciderea lui Michael Hutchence de la INXS (VIDEO): "Încă mai aveau poveşti de spus"

Trupa irlandeză U2 i-a dedicat lui Anthony Bourdain , în concertul de luni seară, de la New York, piesa „Stuck in a Moment You Can't Get Out Of”, scrisă după sinuciderea lui Michael Hutchence de la INXS.

Bono i-a adus spre finalul show-ului un tribut lui Bourdain, care a s-a sinucis vineri. Pe scena Apollo Theater din Harlem, el a vorbit despre pierderea din ultimii ani a „multor oameni care inspiră”, care „au renunţat la propriile vieţi”, referire la Chris Cornell şi Chester Bennington, dar şi la designerul Kate Spade.

„Iar acum, acest minunat povestitor, care sunt convins că avea poveşti pe care nu ni le putea spune. Aşadar, pentru Anthony Bourdain, prietenii şi familia lui, acesta este un cântec inspirat de un mare, mare prieten al nostru. Numele lui este Michael Hutchence”, a spus Bono înainte de a cânta piesa „Stuck in a Moment You Can't Get Out Of”, de pe albumul „All That You Can't Leave Behind”, apărut în 2000.