Fostul membru al trupei "The Beatles" revine spectaculos după 36 de ani! Cum a reușit să îl întreacă în topuri pe cel mai de succes artist al noii generații

Paul McCartney, devenit cunoscut ca membru al trupei de succes The Beatles, revine spectaculos pe prima poziție în topul Billboard 200, pentru prima dată după 36 de ani cu noul său album “Egypt Station”, astfel îl trece pe locul doi pe Eminem cu recentul album “Kamikaze”.

"Egypt Station", al 18-lea album solo pe care îl semnează, l-a readus pe Paul McCartney pe primul loc în clasamentul american pentru prima dată după ce albumul său "Tug of War", din 1982, realiza aceeaşi performanţă.

Vânzările noului material discografic au depăşit aşteptările în prima săptămână de după lansarea de pe 7 septembrie, nu mai puţin de 153.000 de unităţi fiind înregistrate în acest interval. Din această cifră, 147.000 au fost albume în format tradiţional, relatează Mediafax.

"Egypt Station" este cel de-al optulea album cu care McCartney ajunge pe prima poziţie în clasamentul Billboard 200. Succesul de vânzări înregistrat de muzician a împins pe locul al doilea albumul lui Eminem "Kamikaze".

Recunoscut ca un simbol al secolului 20, McCartney este menționat în The Guinness Book Of Records ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. El a înregistrat 29 de single-uri clasate pe locul întâi în clasamentele din Statele Unite, dintre care 20 interpretate de The Beatles, iar restul interpretate fie de formația Wings sau de el ca artist solo.

Una din cele mai celebre piese compuse de Paul McCartney, care a fost interpretată de peste 3.000 de artiști, este “Yesterday”. McCartney a afirmat că melodia i-a apărut în vis și că nu este sigur că este creația lui.

Paul McCartney Este cel mai bogat cântăreț din istorie cu o avere estimată la un miliard de dolari. În 1997 a primit distincția de cavaler din partea Coroanei Britanice, iar în 1999 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca artist solo.