Piesa asta ia cu asalt toate topurile muzicale. Clipul care strânge peste 7 milioane de vizualizări pe zi face furori printre tineri!

E vară, e vacanţă, iar starurile internaţionale se "bat" în piese noi. O nouă melodie de pe peste Ocean face furori în întreaga lume, reuşind să strângă în trei zile aproape 23 de miliaone de ascultări pe YouTube

Dj Khaled revine cu o colaborare inedită la piesa "No Brainer". Acesta a ales să lucreze împreună cu Chance The Rapper, Justin Bieber și Quavo.

A trecut mai bine de un an de când DJ Khaled și-a unit forțele cu cei patru fantastici pentru prima dată. Piesa ”I'm The One” a depășit un miliard de ascultări pe YouTube, așa că băieții au păstrat formula și au lansat un nou videoclip împreună.

Videoclipul piesei "No Brainer" poartă semnătura lui Colin Tilley (Boy în the Castle Productions), iar alături de DJ Khaled, Justin Bieber, Chance The Rapper și Quavo, apare și Asahd, fiul lui DJ Khaled.