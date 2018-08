Piesa pe care orice îndrăgostit trebuie să o asculte! David Guetta şi Anne-Marie, pregătiţi să ia topurile cu asalt cu noua melodie

Anne-Marie continua ascensiunea în cariera muzicală, prin lansarea colaborării cu David Guetta "Don't Leave Me Alone".

Versurile lui "Don't Leave Me Alone" sunt despre o dragoste dureroasă şi momentul când acea persoană specială pleacă din viaţa ta. Este o piesă cu un ritm intens, un fundal de sintetizator visător, care se varsă într-un refren EDM cu o voce uşor tunată a lui Anne-Marie.

David Guetta a mai lansat alte hituri colaborative în acest an, precum "Like I Do" cu Martin Garrix şi Brooks, dar şi "Your Love", împreună cu Showtek.