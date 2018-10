Selena Gomez și Cardi B, apariție sexy în cel mai recent videoclip! Peste 5 MILIOANE de vizualizări într-o singură zi!

Dj Snake, Ozuna, Cardi B și Selena Gomez au lansat videoclipul noii lor piese! Cei patru artiști au creat unul dintre cele mai ascultate hituri de pe piața internațională, “Taki Taki”. Videoclipul piesei a strâns peste 5 milioane de vizualizări la doar o zi de la lansare.

Extrem de sexy pe parcursul videoclipului, Selena Gomez și Cardi B sunt combinația explozivă care promite să aducă piesa "Taki Taki" în toate top-urile din lume.

Selena Gomez a dezvăluit prima un teaser al noului proiect într-un filmuleț pe instagram în care le dezvăluie fanilor cum s-au desfășurat filmările și cât de mult s-au distrat.

„Este foarte spaniolă, are un puternic vibe spaniol. De îndată ce am auzit-o am spus că vreau să mă bag. Apoi, când am auzit că o să cânte și Selena Gomez am știut că o să fie un hit”, a declarat Cardi B pentru Billboard.

În sfârșit, cel mai fresh videoclip este aici!