Solistul trupei The Cure, mesaj în limba română pentru fanii din Piața Constituției: „Am așteptat 40 de ani să învăț...”

Cu o carieră de peste 40 de ani, trupa The Cure a marcat o premieră, luni seara, în Piața Constituției: primul concert în România! Peste 20.000 de fani au urmărit spectacolul oferit de trupa britanică.

Solistul formaţiei, Robert Smith, a cântat majoritatea melodiilor care i-au făcut cunoscuţi, iar într-un moment de apropiere faţă de public a rostit câteva cuvinte în limba română şi a mărturisit că a aşteptat 40 de ani ca să înveţe română.

Cei de la The Cure şi-au început concertul în jurul orei 20,45 şi a terminat după ora 23,00, apoi fiind aduşi înapoi pe scenă de scandările prelungite ale fanilor, care cereau bis.

Trupa a pus în repertoriu atât melodiile care i-au adus celebritatea - trupa a fost recent inclusă în Rock'n'Roll Hall of Fame -, precum "Friday I'm in Love", "Lullaby", "Close to Me", "Lovesong" sau "Just Like Heaven", melodii de pe albumele mai noi, dar şi hit-uri ale anilor '70-'80, precum "Boys Don't Cry", "A Forest", "Play for Today", "A Night Like This" sau "Shake Dog Shake".

Potrivit unui interviu acordat de Robert Smith postului Rock FM, el va petrece trei zile în România, timp în care doreşte să viziteze cât mai multe locuri, fiind interesat de istoria ţării noastre. El a mai spus că formaţia va lansa un nou album până de Crăciun, acesta fiind primul după o pauză de peste 10 ani de la ultimul album de studio.

Înainte de The Cure au cântat britanicii de la Editors, formaţia de post-rock God is an Astronaut, precum şi românii de la Coma şi Days of Confusion.

Norii şi o ploaie uşoară au răcorit puţin atmosfera din Piaţa Constituţiei, iar înainte de lăsarea serii, un curcubeu a apărut în apropierea Palatului Parlamentului.