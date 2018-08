Starul britanic Cliff Richard pregătește un nou album de studio, după o pauză de 14 ani

Cântăreţul britanic Cliff Richard, în vârstă de 77 de ani, va lansa în luna noiembrie un nou album de studio cu piese originale - primul disc de acest fel după o pauză de 14 ani -, intitulat "Rise Up", informează PA.

Legendarul artist, al cărui nou material discografic va apărea pe piaţă pe 23 noiembrie, spune că in din viaţa lui.

Cliff Richard a primit recent despăgubiri substanţiale în instanţă, după ce un judecător a decis în favoarea lui şi a hotărât că acoperirea mediatică asigurată de BBC în timpul unui raid al Poliţiei britanice într-o reşedinţă a artistului, în 2014, în urma unei acuzaţii de agresiune sexuală, a reprezentat "o foarte serioasă violare" a intimităţii starului.

Cântăreţul britanic a anunţat că noul lui disc va conţine 16 piese şi a fost înregistrat în Abbey Road Studios, un renumit studio muzical din Londra, unde Cliff Richard a înregistrat şi primul lui single, "Move It". Piesa "Move It" a fost lansată în urmă cu 60 de ani, pe 29 august 1958.

"Daţi-mi o şansă, este tot ce vă cer... închideţi ochii şi ascultaţi aceste piese. Longevitatea mea ar trebui să fie considerată un plus, nu un inconvenient", a mai spus Cliff Richard.

Noul album marchează, totodată, prima colaborare a cântăreţului Cliff Richard cu actriţa şi cântăreaţa Olivia Newton-John după o pauză de aproape 25 de ani. După ce au lansat împreună single-ul "Had To Be" în 1995, cei doi artişti au înregistrat în acest an o nouă piesă, care se intitulează "Everybody's Someone".

Albumul "Rise Up" include şi patru piese clasice din repertoriul starului britanic. Două dintre ele, "Devil Woman" şi "Miss You Nights", au fost reorchestrate, folosind partiturile vocale originale ale lui Cliff Richards, mixate de această dată pe acordurile muzicienilor de la Royal Philharmonic Orchestra.