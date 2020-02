Trupa americană W.A.S.P. va concerta în noiembrie la Bucureşti

În concert, trupa va interpreta piese de pe primele patru albume, lansate între 1984 şi 1989 - „W.A.S.P.” (1984), „The Last Command” (1985), „Inside the Electric Circus (1986) şi „The Headless Children” (1989).

Biletele pentru concertul de la Bucureşti pot fi cumpărate din reţeaua ambilet.ro, la preţurile de 119 şi 159 de lei, cărora le este adăugată o taxă de 7 lei.

W.A.S.P. a fost fondată în 1982, în Los Angeles. A lansat 16 albume de studio, care au fost vândute în peste 12 milioane de exemplare. Între cele mai cunoscute piese se numără „Wild Child", „Blind in Texas", „Forever Free", „Mean Man", „Chainsaw Charlie (Murders in the New Morgue)" şi „The Idol". Grupul este format, în prezent, din Blackie Lawless (voce, chitară), Mike Duda (bas) şi Doug Blair (chitară). Toboşarul Aquiles Priester este cel mai nou membru al trupei. El s-a alăturat W.A.S.P. în 2017.

Sursa : news.ro