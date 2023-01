Premierele lunii ianuarie pe AntenaPLAY. Filme, seriale și competiții sportive de top

Iată, deci, lista cu premierele lunii ianuarie pe AntenaPLAY.

Seriale în premieră pe AntenaPLAY în luna ianuarie

La capitolul seriale, abonații vor beneficia de No Boundry, Golden Boy, Lia, Prison Island, Hotel Portofino.

Prison Island (Franța, 2022)

Amplasată pe o insulă frumoasă din Bretania, Franța, această dramă palpitantă urmărește un grup de activiști înarmați care iau populația ostatică, aparent fără motiv. Pe măsură ce locuitorii se confruntă cu această situație mortală, ies la suprafață tot felul de secrete și apar surse de conflict. Cine va deveni erou și cine este trădătorul, află publicul AntenaPLAY în luna ianuarie.

Hotel Portofino (SUA, 2022)

Rivera Italiană, vara lui 1926. La superbul și nou-inauguratul Hotel Portofino, co-proprietara Bella Ainsworth e în lipsă de personal și bani. Oaspeții ei sunt greu de mulțumit, domnul Danioni - un politician local corupt - amenință că o va târî în ceaunul politic încins al Italiei lui Mussolini, și pe deasupra, Bella le duce grija fiului ei rănit, Lucian, și fiicei ei văduve, Alice. Pentru binele afacerii și a familiei sale, Bella va descoperi cât de departe este pregătită să meargă.

Golden Boy (Turcia, 2022)

Antena 1 aduce din 6 ianuarie, în fiecare vineri, de la 20:30, producţia turcească „Golden Boy”. Serialul va fi disponibil integral și pe AntenaPLAY, unde publicul va face cunoștință cu Ferit și Seyran. În povestea lor, trădările, minciunile, secretele și planurile de răzbunare își fac simțită prezența la fiecare pas.

Lia (România, 2023)

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu va avea premiera pe 12 ianuarie, de la 20:30. Producţia care va fi diposnibilă integral și pe Antena PLAY este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

No boundry (China, 2021)

Serialul urmărește povestea unei zeițe remarcabile și a unui polițist cu un exterior rece, care își unesc forțele pentru a rezolva crime, găsind dragostea pe parcurs.

Filme lunii ianuarie pe AntenaPLAY

Începând cu 15 ianuarie, 11 noi filme românești debutează pe platformă. Și de această dată, toate gusturile sunt satisfăcute de oferta variată. Titluri ca Ecaterina Teodoroiu, Lupu, Muzica în sange, Dincolo de Calea Ferată, Ryna sau Asfalt Tango vor delecta abonații. Mai jos, lista integrală:

Ecaterina Teodoroiu (1978)

La începutul Primului Război Mondial, o tânără învățătoare din Târgu Jiu se înrolează voluntar ca infirmieră de companie. După moartea fratelui său, obține permisiunea de a pleca pe front. Eroina ajunge la Mărășești în fața mitralierelor inamice și face istorie pentru țara sa.

Părintele Arsenie Boca, omul lui Dumnezeu (2011)

Documentarul prezintă personalitatea celui care a fost Arsenie Boca, părintele care atrăgea mii de credincioși dornici să-i asculte învățăturile în vremurile în care regimul comunist l-a vânat constant. El a trecut prin cele mai înspăimântătoare închisori comuniste și a atras constant suspiciunile Securității.

Părintele Arsenie Boca în duh și adevăr (2013)

Filmul se concentrează asupra testimonialului măicuței Marina Lupău, stareța mânăstirii Sfânta Treime din județul Sălaj, care l-a cunoscut și i-a fost aproape Părintelui Arsenie Boca.

Lupu (2013)

Un film cu Mihai Vasilescu și Ada Condeescu. Lupu trăiește cea mai stranie vară din viața sa. Mama lui are un nou iubit, fata care se lipește de el pe holurile întunecate ale blocului e posibil să nu existe și tatăl mort îi cere ajutorul din camera alăturată.

Muzica în sânge (2010)

Lele, un băiat de 11 ani, stea a manelelor, apare alături de Andi Vasluianu și Dorotheea Petre, dar și de producătorul său - Dan Bursuc - în scurtmetrajul regizat de Alexandru Mavrodineanu. Filmul a fost selecționat în Competiția Internațională a Festivalului de film de scurtmetraj Clermont Ferrand în 2010, cea mai importantă competiție mondială de filme scurte, supranumit și Cannes-ul scurtmetrajului.

Dincolo de calea ferată (2016)

Un film cu Alexandru Potocean și Ada Condeescu. Radu se întoarce din Italia după o absență de un an și își găseşte soţia total schimbată. Cei doi petrec o noapte în care încearcă să se regăsească. Distanța a creat neîncredere şi confuzie între ei, însă Radu speră la posibilitatea unui nou început.

Ryna (2005)

Este povestea Rynei, o fată de 16 ani, mecanic-auto în Sulina, care se zbate să-și găsească identitatea lângă un tata care îi anulează feminitatea. Ryna este o adolescentă tunsa băiețește care visează să părăsească mărunta comunitate izolată din Delta în care trăiește. Evadarea are însă un preț.

Dănilă Prepeleac (1996)

Făniță, un tânăr dornic să câștige bani în urma unor inițiative personale, vă eșua în toate aceste întreprinderi, lăsându-se în cele din urmă convins să intre în C.A.P.-ul din sat. Umor. Dragoste și poezie. Suspans. Acest film este o ecranizare după nuvela "Pădurea" de Dumitru Radu Popescu.

Lupii și zeii (1998)

Filmul este o dramă istorică despre daci, acțiunea având loc în anii 600 înaintea erei noastre. Scenele au fost filmate în mai multe localități de pe malul Nistrului și în Codrii Moldovei.

Asfalt Tango (1995)

Luați unsprezece românce frumoase, puneți-le să viseze la glorie, adăugați un impresar dubios și o femeie de afaceri străină, urcați-i pe toți într-un autobuz cu destinația Paris, zguduiți bine vehiculul și lansați în urmărirea lui un soț disperat. Rezultatul este un "road movie" care, dată fiind starea dezastruasă a șoselelor din Romania, nu poate fi decât o comedie.

Ultimul zburător (2014)

Filmul începe în anul 2012, când oamenii trăiesc într-o lume dezvrăjită și nu mai cred în povești și-n Zburători. Ultimul dintre aceștia, Zanoni e refugiat într-un vechi conac boieresc, împăcându-se cu ideea că fetele nu mai visează să fie răpite si „plimbate cu motorul”. La insistenta bunului său prieten, Manolică, un fost zburator blocat intre lumi, Zanoni pleacă în căutarea unei noi idile. Din întâmplare, ajunge la concertul unei fete, cea care-i va schimba radical percepția asupra vieții și a existenței sale de Zburător.

Competiții sportive difuzate pe AntenaPLAY în ianuarie 2023

Nici sportul nu va lipsi de pe AntenaPLAY. Hexagone MMA intră în ring pe 22 ianuarie.

Messi, Mbappe şi Neymar aduc fotbalul-spectacol la AntenaPLAY. Primele meciuri din Cupa Franței vor fi în direct chiar în acest weekend. Cele mai bune echipe ale Franţei, PSG, Lyon, Olympique Marseille sau Lille, luptă pentru al doilea cel mai important trofeu din Hexagon, iar cele mai tari goluri şi ocazii pot fi văzute în AntenaPLAY.

Apoi, pe 24, 25 si 28 ianuarie, Cupa Ligii Portugaliei vine și ea pe AntenaPLAY. Sporting, Porto sau Benfica vor sta față în față în lupta pentru cel mai râvnit titlu.

Emisiuni noi în luna ianuarie pe AntenaPLAY

Pe Drumul Aurului din America Express pornesc Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar și Bie Adam și mama ei. Întreaga aventură America Express începe la Antena 1 cu premiera maraton: duminică, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 și 18 ianuarie, de la 20:30. Episoadele sunt disponibile integral și pe AntenaPLAY.

