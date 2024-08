Dan Capatos readuce „Un show păcătos” pe micile ecrane. Mara Bănică și Silviu Andrei revin la Antena Stars

Unul dintre cei mai cunoscuţi prezentatori de divertisment din România, cu o experienţă de peste 30 de ani pe piaţa media, Dan Capatos, readuce în această toamnă pe micile ecrane formatul, Un show păcătos.

Late night show-ul care a scris istorie revine începând din 26 august, în fiecare zi, de luni până joi, de la ora 21.30, la Antena Stars. Alături de Dan Capatos, gazda emisiunii, vor putea fi urmăriţi Mara Bănică şi DJ-ul Silviu Andrei.

Ce a povestit Dan Capatos despre revenirea pe micile ecrane ale emisiunii „Un show păcătos”

După zeci de sezoane în care s-au jucat cu focul şi s-au distrat periculos, aducându-le telespectatorilor cele mai tari exclusivităţi din lumea mondenă, din postura de cel mai urmărit late night din România, Dan Capatos şi echipa sa le dau întâlnire telespectatorilor în direct din platoul Un show păcătos.

„Toamna asta revenim cu un format care, fără lipsă de modestie, a fost mai bine de 12 ani pe primul loc în topul clasamentelor de audienţă. Sunt bucuros că îi voi avea din nou alături de mine pe bunul meu prieten, Silviu Andrei dar şi pe “sora” mea Mara Bănică şi împreună vom încerca să aşternem un zâmbet pe feţele telespectatorilor noştri, înainte de culcare”, declară Dan Capatos.

La rândul ei, Mara Bănică dezvăluie: „Un show păcătos a facut istorie şi, cum se spune că istoria se repetă, iată axioma! Un show păcătos înseamnă râsete de ambele părţi, adică şi la noi, dar şi acasa, la telespectatori. Sunt extrem de mulţi oameni care au iubit emisiunea şi, implicit, pe noi şi stiu sigur că se vor bucura enorm de revenirea acestui late night show in formula care l-a consacrat: Capatos, Mara si Silviu! Am fost acolo din 2009, sunt acolo in 2024! Abia astept să râdem ca pe vremuri!”, în vreme ce Silviu Andrei completează: „Sunt extrem de fericit să anunț că revin la “Un show păcătos“! A fost mereu o plăcere să fac parte din această echipă extraordinară și sunt convins, ca şi până acum, că vibe-ul va fi unul de excepție. Vom aduce publicului momente pline de energie, umor și surprize, așa cum i-am obișnuit deja. Știu că publicul telespectator va fi alături de noi, la fel cum a fost mereu, și abia aștept să ne revedem pe micile ecrane!“.